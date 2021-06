¿Por qué llaman ‘Ankara’ a Leo Messi en Argentina?

Messi. Messi. Messi. Immens Messi.

⠀

Encara Messi.

Encara Messi.

🇹🇷 ANKARA MESSI. 🇹🇷

Encara Messi.

Encara Messi.

⠀

Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol.

⠀

On this day in 2007, a 19-year-old boy named Leo Messi scored THAT goal against Getafe.

⠀#OnThisDayInFootball ⠀ pic.twitter.com/8UAAjLN2bP

— 433 (@433) April 18, 2020