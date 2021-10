¿Cómo es el anillo de campeonato de los Milwaukee Bucks?

Una de las cosas que fanáticos de la NBA, especialmente los que siguen al vigente campeón, es cómo son los anillos que se presentarán en su primer partido de local.

Esto se ha convertido en algo como una tradición en los últimos años. Esto porque con cada nueva temporada, los anillos de campeonato han evolucionado y se han convertido en unos objetos extravagantes y hasta multiuso.

Este se presentó oficialmente previo al partido de los Bucks contra los Brooklyn Nets, partido que ganó el flamante campeón de manera convincente por 127-104.

Ceremonia de anillos de los Bucks





¿Cómo es el anillo de los Bucks?

Esta prenda se confirmó en un video que fue publicado por el periodista Brandon “Scoop B” Robinson cuando confirmó previo a la ceremonia el gran detalle que tuvo esta prenda.

Milwaukee Bucks Championship ring converts into A NECKLACE! My latest via @BallySports ✅ Ring also has QR scan code that shows video. ✅ Ring designed by @JasonofBH has 50 stones commemorating last time team went to NBA Finals (1971). 1/3 pic.twitter.com/jhmKVcgi3K — 👑 Brandon “Scoop B” Robinson 📍 (@ScoopB) October 19, 2021

El nuevo anillo de los Bucks es entre los más extravagantes y tienen un detalle muy particular a comparación de anillos previos.

El premio que los vigentes campeones de la NBA tiene es que su anillo se puede usar en su dedo, pero también se puede usar en su cuello.

“Durante el tiempo, (anillos de campeonato)se han vuelto más y más grandes, ya comienzan a perder su practicada para usar,” dijo Jason Arasheben, el presidente ejecutivo de Jason of Beverly Hills, quien fue el que ha diseñado siete anillos de campeonato para equipos de la NBA y 12 en los otros deportes norteamericanos.

“Lidiamos con ese tema y decidimos cambiar el sistema que permiten que el jugador use la parte superior del anillo como una medalla, convirtiéndolo en una joya que se puede usar en su dedo o en su cuello para celebrar su gran temporada.”

Símbolos dentro del anillo

Como recordatorio, todo detalle está cubierto para poder ser algo memorable para cada integrante. Así que no es solamente una joya, es algo que tiene un simbolismo particular por toda parte. El anillo tiene 36 diamantes, que representaron las victorias que tiene el actual grupo propietario desde que compraron la franquicia. Las 16 diamantes de esmeralda por el lado izquierdo simbolizan las 16 victorias que consiguieron rumbo al campeonato mientras que las 16 por la derecha simbolizan los 16 títulos de división en la historia del equipo.

En total, las esmeraldas tiene 4.14 quilates, que simbolizan el código de área de la ciudad de Milwaukee (414).

En los costados de ven los dos trofeos que han ganado además de la fachada de la arquitectura del Fiserv Forum. Las cara del trofeo Larry O’Brien está bañado en oro amarillo de 65.3 por ciento de pureza, simbolizando el porcentaje de victorias del equipo en esa temporada.

Aspecto tecnológico

“Quisimos reescribir la reglas de com deben ser los anillos de campeonato,” añadió Arasheben. “Decidimos hacer algo que tiene un poco más de versatilidad que anillos del pasado.”

Además de las joyas, hay algo que lo hace muy particular a la época.

There's a QR code on their ring! pic.twitter.com/WZQSyZKYpD — 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 🗣️ (@_Talkin_NBA) October 19, 2021

El anillo tiene un código QR que cuando se accede, te ofrece un video que muestra los mejores momentos de la pasada temporada rumbo al primer título de la franquicia en 50 años.

Si uno lo quiere, es posible adquirirlo. Apenas cuesta $8,995 si uno quiere uno casi similar al que tienen los jugadores.

