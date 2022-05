Analista brinda información importante sobre Steve Kerr: ¿ Podrá regresar?

Los Golden State Warriors se encontraron en una especie de dilema el lunes por la noche cuando el entrenador, Steve Kerr, fue repentinamente dejado de lado ya que dio positivo por COVID-19. Afortunadamente, Mike Brown estaba allí para hacer lo que siempre ha hecho en estas situaciones: ganar.

Brown, quien dirigió a los Dubs a 13 victorias consecutivas en los playoffs en 2017 cuando Kerr estuvo fuera por problemas en la espalda, pudo extender su racha personal. Incluso cuando los Warriors lucharon por encontrar el fondo de la red durante todo el partido, el equipo logró escapar con una victoria de 101-98 sobre los Memphis Grizzlies.

Golden State ahora lidera la serie semifinal al mejor de siete partidos tres a uno. Sin embargo, Klay Thompson dejó en claro que se extrañaba a Kerr, incluso cuando tenía plena confianza en Brown para liderar el camino hacia otra victoria.

“Extrañamos mucho a Steve, su voz, su presencia…”, dijo la estrella de los Warriors después del partido.

Parece que el equipo también seguirá extrañando a su líder desde el banco de suplentes. Al menos por un tiempo más mientras Kerr se recupera de su enfermedad.

Kerr afuera del quinto partido (¿Y más aún?)

Como reportó Anthony Slater, de The Athletic, Kerr no estuvo allí cuando el equipo abordó su último vuelo a Memphis. Más tarde se confirmó que Brown volvería a reemplazarlo para el quinto partido frente a los Grizz el miércoles.

Sin embargo, es posible que esa no sea la última vez que Brown tenga que reemplazar a Kerr antes de convertirse en el entrenador en jefe de Sacramento esta offseason.

Durante una aparición en The Pat McAfee Show, Shams Charania, de The Athletic, dijo que existe “la expectativa de que se perderá el quinto partido y, posiblemente, el resto de la serie si va más allá del siguiente encuentro”. Sin embargo, a pesar de su ausencia, Kerr sigue totalmente comprometido con el proceso de los Warriors.

Como señaló Slater, Brown dijo que Kerr se ha mantenido en comunicación digital con sus entrenadores asistentes. Mencionó específicamente el medio tiempo y después del cuarto partido de la serie, así como la reunión de personal del club el martes por la mañana.

Brown logra una rara hazaña

Además de mantener intacto su récord invicto de postemporada con los Warriors, Brown logró la rara hazaña de ser el entrenador de dos equipos de la NBA simultáneamente -de los Kings y los Dubs- durante el cuarto partido.

Stephen Curry hizo referencia a la extraña situación durante su entrevista posterior al partido con Jared Greenberg, de TNT.

“Se hizo mucha historia. Fue nombrado entrenador en jefe dos veces en 24 horas”, dijo Curry. “Sentí que nos traspasaron a los Kings de la noche a la mañana. No sé cómo explicar todo esto. Obviamente estamos contentos por él y por su próximo trabajo, pero que haya reemplazado al entrenador Kerr de último momento… de eso se trata este equipo”.

Brown comenzará a trabajar con los Kings una vez que finalice la postemporada de los Warriors.

