Santa Fe vs. América de Cali: ¿Cómo ver la Final Liga Betplay 2020?

En la tarde de este domingo 27 de diciembre, se llevará a cabo el partido de la vuelta de la final de la Liga BetPlay 2020 de fútbol profesional colombiano, que tiene como protagonistas al Independiente Santa Fe, equipo representativo de la capital de Colombia, versus el América de Cali, finalista por el Valle del Cauca.

El América de Cali, campeón del fútbol profesional colombiano en el 2019-II, buscará ratificar el bicampeonato y coronarse con la estrella 15 de navidad, mientras que Independiente Santa Fe, el mejor equipo durante todo el torneo, tendrá que recibir a los ‘Diablos Rojos’ en el Estadios Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, para darle vuelta al marcador y soñar con el título.

El partido arrancará a las 6:00 p.m. hora local de Colombia, y debido a las restricciones por la pandemia del Covid-19, se ha declarado para este partido el toque de queda y ley seca, para evitar aglomeraciones y celebraciones multitudinarias en medio de la emergencia sanitaria.

Para esta final, el árbitro será el internacional colombiano Wilmar Roldán, quien estará asistido por Alexander Guzmán y Miguel Roldán. Frente al VAR estará John Ospina y el auxiliar a John Perdomo.

¿Qué pasó en el partido de Ida?

Santa Fe tendrá una difícil tarea en casa. En el partido de la ida por la final del torneo colombiano, el América de Cali, goleó 3-0 al conjunto ‘cardenal’ en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, y puso contra las cuerdas al favorito, ya que los leones, han sido hasta el momento, el equipo más estable durante toda ña competición. Sin embargo, ‘La Mechita’ los tomó por sorpresa, y sin ningún tipo de piedad, los dirigidos por el técnico argentino, Juan Cruz Real, hicieron sentir un verdadero infierno a los capitalinos, y con esta amplia ventaja, buscarán asegurar en Bogotá el título del torneo profesional colombiano.

Los escarlatas no ganaban como locales desde el 25 de octubre, pero en el momento preciso, rompieron con esta racha y gracias a las anotaciones de Yesus Cabrera, Duván Vergara y Santiago Moreno, ratificaron la goleada. Ahora con el empate o con un solo gol, los americanos serán los dueños de la estrella 15 de su historia futbolística.

Por su parte, Santa Fe, tendrá una tarea mucho más difícil. Los dirigidos por Harold Rivera, deben de ganar el encuentro 4-0 si quieren conseguir el título de campeón, o al menos, igualar la serie 3-0 en los 90 minutos que quedan de partido y forzar la definición por penales.

Probables formaciones



Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos, Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera, Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Jhon Velásquez, Kelvin Osorio Fabián Sambueza, y Jorge Luis Ramos.

América de Cali: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Edwin Velasco, Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera, Luis Sánchez, Duván Vergara, Adrián Ramos y Santiago Moreno.

Hora para ver el partido

El encuentro arrancará a las 18:00 hora de Colombia. Para Estados Unidos, podrán ver el partido a partir de las 15:00 hora del pacífico y 18:00 hora del Este.

¿Cómo ver el partido?



Para Colombia los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo por medio de Win Sports +.

Lo que respecta a Estados Unidos el partido será transmitido en vivo por Fanatiz USA, Win Sports + y RCN Nuestra Tele.

Fanatiz USA es un servicio de streaming en vivo y On Demand de deportes a nivel mundial, que ofrece todas las ligas de fútbol y su señal llega a millones de latinoamericanos en el mundo.

Fanatiz USA

Win Sports + es el canal oficial de la Liga profesional colombiana, por ello, si usted quiere ver la final de ida, entre Santa Fe y América de Cali, puede contratar el servicio de Win Sports + en su cable operador de televisión.

También, cuenta con varios planes, para que el usuario elija el que más se ajusta a sus necesidades. Puedes disfrutar de todo el contenido, por medio de la App móvil, tu Tablet, teléfono celular y computador, desde cualquier lugar en el que te encuentres, solo ingresando los datos utilizados al momento de registrarse y suscribirse al plan.

Win Sports Online

Si usted no cuenta con una suscripción por cable para poder disfrutar del partido, puede escuchar esta transmisión en vivo, proporcionada por Caracol Radio, la cual comenzará a las 6:00 p.m.

