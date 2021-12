Alves envía mensaje a los Culés antes del difícil partido contra el Bayern Múnich

Dani Alves ha tenido algunas palabras de motivación para sus compañeros del FC Barcelona antes del enfrentamiento de la Liga de Campeones del equipo contra el Bayern de Múnich el miércoles 8 de diciembre en el Allianz Arena.

Los catalanes se dirigen a Baviera con la necesidad de ganar para garantizar la clasificación a los octavos de final, pero se enfrentan a un equipo con un récord del 100 por ciento en la máxima competición europea en lo que va de 2021-22.

El Bayern también ganó 3-0 en el partido de visita en el Camp Nou, pero Alves dijo a Barca TV que el equipo no debe temer el desafío de enfrentarse a los hombres de Julian Nagelsmann en casa, según informa Diario Sport.

“Tenemos mucho por jugar allí, el derecho a estar en la próxima ronda. La etapa es difícil, pero los desafíos son para quienes no temen escenarios difíciles ”, dijo. “Este club está acostumbrado a jugar grandes partidos y finales. Somos el Barça y tenemos que crecer en un escenario como este. Los grandes clubes tienen que ser grandes en los grandes momentos y este será uno de ellos”.

Alves regresó a Barcelona en noviembre de 2021 para un segundo período después de dejar al Sao Paulo brasileño en una transferencia libre. Sin embargo, el lateral tendrá que ver el partido desde el lateral, ya que no es elegible para jugar en el Barcelona hasta enero de 2022.

El Barça ha decepcionado en Europa esta temporada con las únicas victorias del equipo contra el último Dynamo de Kiev. Además, los culés solo han marcado dos goles en seis partidos del Grupo E.

Las lesiones de atacantes como Ansu Fati, Sergio Agüero, Ousmane Dembélé y Martin Braithwaite han perjudicado las posibilidades de clasificación del Barça, pero Alves insiste en que los culés están decididos a hacerlo bien en la Champions.

“El deseo de ganar es tremendo. El deseo de hacerlo bien es gigantesco. Eso debe ser muy valorado. Tienes que ir allí para buscar calificar. Somos el Barça y hay que saber dónde estamos y qué representamos”, dijo. “Ojalá todo en la vida dependiera de uno mismo, sería mucho más fácil. Seguimos dependiendo de nosotros mismos, vamos a ir a un terreno donde ya hemos hecho cosas positivas”.

El Barça también puede clasificarse si no vence al Bayern. El equipo de Xavi progresará si el Benfica no consigue los tres puntos ante el Dynamo de Kiev en el otro partido del Grupo E el miércoles.

