Alphonso Davies uno de los máximos candidatos a premio Lou Marsh ¿quién más está?

El lateral izquierdo del Bayern Múnich llegó a la lista final de candidatos al premio Lou Marsh que fue oficializada el lunes por parte del Comité Olímpico Canadiense con la lista completa de candidatos. Este premio se basa en los votos hechos por los periodistas de ese país.

El jugador de 19 años está perfilado para ser el favorito para ganar este reconocimiento en su país después de ser parte fundamental del triplete del cuadro bávaro que se culminó con la conquista de la Champions por sexta vez.

El Bayern sigue encaminado a convertirse en el segundo equipo en la historia del fútbol europeo en ganar el sextete ya que tendrá que disputar el Mundial de Clubes en el mes de febrero.

Davies se convirtió en el primer integrante de la selección de ese país en ganar la Champions a nivel masculino, pero el segundo en serlo ya que Owen Hargreaves ganó con el Bayern (2001) y con Manchester United (2008).

Alphonso Davies' outstanding assist vs. BarcelonaAlphonso Davies did an incredible performance against Barcelona. In Minute 63, Phonzie Davies dribbled by Lionel Messi and Arturo Vidal first, before he passed one-on-one against Semedo, pulled inside and served the freestanding Kimmich, who only had to tap in to 2-5. The new Champions League Jersey 2020/21 – Now available in the Fan Shop!… 2020-08-18T14:46:06Z

Otros candidatos

Entre los otros se encuentran la máxima goleadora a nivel selecciones del fútbol femenino, Christine Sinclair.

185: Christine Sinclair, The Complete Goals CompilationChristine Sinclair has broken the world’s all-time international goalscoring record. We pay tribute to her amazing career with an all-encompassing goals edit. Congratulations, Christine! 2020-01-29T23:22:25Z

También está la cuarto veces ganadora de la Champions femenina, Kadeisha Buchanan del Lyon.

Kadeisha Buchanan's Success Stems From Patience And A Strong Mother | Top Of Her GameIn the latest episode of Top of Her Game, Tara Slone is joined by Canadian National Team member Kadeisha Buchanan. Tara and Kadeisha talk about her focus on the pitch and how her mother helped mold the woman she’s become today. ———————————————- Subscribe to Sportsnet on YouTube – http://sprtsnt.ca/2paAT2L Visit Sportsnet.ca for more sports news… 2020-10-12T16:00:00Z

También está Denis Shapovalov, quien llegó a los cuartos de final del US Open, lo más lejos que ha llegado un canadiense en ese torneo. Jamal Murray de los Denver Nuggets también ha sido reconocido por su gran empeño en la temporada pasada y en la postemporada en el cual lo Nuggets llegaron a la final de la conferencia del oeste.

Finalmente, se encuentra el ciclista Mike Woods. Este último se recuperó de una fractura de fémur para ganar la séptima etapa de la Vuelta a España. También terminó en segundo lugar en la sexta y decimocuarta etapa de dicha carrera.

Michael Woods Outsmarts The Break To Win Stage 7 | 2020 Vuelta a EspañaWatch more Vuelta videos: https://bit.ly/35EJgGn Canadian Michael Woods of EF Pro Cycling attacked the breakaway late on stage 7 of the 2020 Vuelta a España to take his second win at the Vuelta, beating the likes of Alejandro Valverde, Guillaume Martin, and Nans Peters in the process. Website: https://www.flobikes.com/ Subscribe: http://bit.ly/2xC4zde Get the FloSports iOS… 2020-10-27T16:58:46Z

Reconocimiento especial

Aunque no es un deporte olímpico, se ha hecho una excepción para Laurent Duvernay-Tardif, de los campeones Kansas City Chiefs de la NFL.

Doctor and Chiefs Super Bowl Champion Laurent Duvernay-Tardif fights COVID-19 | SC with SVPKansas City Chiefs guard Laurent Duvernay-Tardif joins SportsCenter with Scott Van Pelt to detail how he has been battling against the coronavirus pandemic on the front lines, and how he has been dealing with switching roles in between a doctor and being an NFL player. ✔️Subscribe to ESPN+ https://plus.espn.com/ ✔️ Get the ESPN App: http://www.espn.com/espn/apps/espn… 2020-05-24T12:00:21Z

El jugador que también era médico decidió dejar los emparrillados durante los días más complicados de la pandemia para poder ser parte del grupo de médicos en su país natal luchando contra el coronavirus. Él ya fue reconocido por la publicación Sports Illustrated en Estados Unidos por su trabajo médico al lado su compañero Patrick Mahomes y Lebron James entre otros.

Este trofeo será premiado el martes. El año, la tenista Bianca Andreescu ganó este reconocimiento al ganar el US Open por primera vez en su carrera tras derrotar a Serena Williams en la final.

