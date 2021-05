Jugadora de fútbol Ally Sidloski murió ahogada: ¿Qué pasó?

Ally Sidloski, una joven jugadora de fútbol de la Universidad de Cincinnati, fue encontrada muerta después de ahogarse en el lago William Harsha, en el parque estatal East Fork en Ohio. Sidloski murió el sábado 22 de mayo de 2021, según dijeron las autoridades. La atleta originaria de Ohio, de 21 años, acaba de terminar su segundo año en la escuela.

“Estoy absolutamente adolorido por la familia Sidloski, nuestro equipo de fútbol y la universidad”, dijo el entrenador de fútbol femenino, Neil Stafford, en un comunicado. “No hay palabras para lidiar con una tragedia de esta escala. Ally fue una de las pilares de todo lo que está bien en nuestro programa. Una gran estudiante, una jugadora valiente y resistente, y un ser humano fenomenal: esta es una pérdida inconmensurable e indescriptible. Nuestros corazones están con su familia y amigos y los elevaremos con nuestros buenos recuerdos de Ally”.

El Departamento de Recursos Naturales de Ohio le dijo al Cincinnati Enquirer que Sidloski estaba colgando de una plataforma que estaba unida a un bote cuando cayó al lago. Su cuerpo fue encontrado alrededor de la 1 a.m. del 23 de mayo, dijo la ODNR al periódico. No llevaba chaleco salvavidas, informó el periódico.





Según el Enquirer, la investigación sobre el ahogamiento aún está en curso. El periódico escribió: “La ODNR enfatizó que los usuarios de embarcaciones siempre deben usar un chaleco salvavidas y operar su equipo de manera responsable. Puede encontrar más información sobre la seguridad de las embarcaciones en watercraft.ohiodnr.gov/lifejackets”.

Sidloski, originaria de Strongsville, Ohio, fue una jugadora estrella de fútbol

Allyson Sidloski era originaria de Strongsville, Ohio, según su biografía en el sitio web de la Universidad de Cincinnati Bearcats. Fue seleccionada en tres ocasiones por la All-Greater Cleveland Conference en Strongville High School antes de asistir a Cincinnati. Jugó fútbol de clubes para el Cleveland FC/FC Evolution West y el Ambassadors FC y fue invitada en dos ocasiones al Campamento Nacional del Programa de Desarrollo Olímpico.

Sidloski se vistió de rojo en su primer año en 2018 e hizo su debut con los Bearcats en 2019, jugando en dos juegos. Se perdió su temporada más reciente debido a una lesión. Sidloski fue galardonada con Academic All-AAC después de la temporada 2019.

La escuela dijo: “Sidloski se destacó en el aula, siendo nombrada académica TopCat en varios semestres por lograr un GPA de 4.0”. Según el sitio web Bearcats, Sidloski esperaba asistir a la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve después de graduarse.

Not only have we felt the darkness of tragedy but the Light of Love, Empathy & Compassion. I'm moved by the Grace & Strength of the Sidloski Family & the Resiliency of our @GoBEARCATS Family. Ally Sid was a beautiful extraordinary woman, the emotions of so many proved that today. pic.twitter.com/ZvB0B7NHe9 — Neil Stafford (@UCGaffer) May 24, 2021

A Sidloski le sobreviven sus padres, David y Tracie, y dos hermanas: Katie y Nicole. Su padre, David, jugó fútbol universitario en Cleveland State y su hermana, Katie, es una jugadora actual en Indiana State. Su otra hermana, Nicole, se comprometió a jugar fútbol en la Universidad Estatal de Ohio.

“No solo hemos sentido la oscuridad de la tragedia, sino la Luz del Amor, la Empatía y la Compasión. Me conmueven la gracia y la fuerza de la familia Sidloski y la resistencia de nuestra familia @GoBEARCATS. Ally Sid era una hermosa mujer extraordinaria, las emociones de muchos demostraron que hoy nuestra familia Bearcats ha sufrido una pérdida extrema”, dijo el director de atletismo John Cunningham en un comunicado.

“Enviamos todas nuestras oraciones, amor y apoyo a la familia Sidloski y haremos todo lo posible para apoyarlos a ellos y a nuestros estudiantes-atletas mientras todos procesamos y trabajamos a través de esta tragedia. Respeten la privacidad de los Sidloski y de los miembros de nuestro equipo de fútbol mientras lamentan la pérdida de su hija, hermana, compañera de equipo y amiga”, agregó.

La familia de Sidloski ha creado un fondo para recaudar dinero para crear becas en su memoria

La familia de Sidloski ha iniciado una campaña de GoFundMe, el Fondo en memoria de #WePlayFor3 Ally Sidloski, para recaudar dinero para crear becas en su memoria. Su madre, Tracie Sidloski, escribió en la página de GoFundMe: “Nuestro ángel aliado tocó la vida de tantas personas. Nos gustaría ayudar a que su legado continúe creando becas en su nombre”.

Su madre continuó: “Ally era una ávida jugadora de fútbol para la ciudad de Strongsville, la escuela secundaria Strongsville, el Cleveland Futbol Club y la Universidad de Cincinnati. Ally fue nombrada becaria de TopCat en varios semestres por obtener un GPA de 4.0. Pero lo más importante es que Ally era una amorosa nieta, hija, hermana, prima y amiga. Como ella misma dijo: “La vida se trata de las personas que se unen para apoyarte y amarte a través de todo”. Apreciamos su amor, oraciones y cualquier donación para ayudar a apoyar el recuerdo de nuestro dulce ángel aliado”.

La hermana de Sidloski, Nicole, escribió en Instagram: “Eres mi mejor amiga y hermana en una. Me duele el corazón incluso de pensar en que no volverás a casa esta noche. Todo lo que hago ahora es para ti. Si tengo la suerte de encontrar el éxito en la vida, es por ti”.

La compañera de equipo de Sidloski, Shannon Narolewski, escribió en Instagram: “Mi mejor amiga. Nunca podré encontrar las palabras para describir lo que significas para mí y para todos los que te hayas conocido en tus 21 años. Conocerte era amarte. El privilegio de vivir contigo a mi lado es la mayor bendición que he conocido y estoy eternamente agradecida por la amistad de mi vida. Eres una encarnación completa de todo lo que me esfuerzo por ser y solo puedo esperar que te sientas orgullosa todos los días en el futuro. Sé que cada día que pasa me acerca un día más a verte de nuevo; eres libre Allyson. Mi héroe y mi ángel para siempre”.

En otro tributo, la jugadora de fútbol de los Bearcats, Annie Metzger, escribió: “Voy a extrañar tu alegría contagiosa, tu risa interminable y tu hermosa sonrisa. Voy a extrañar tu perseverancia, resistencia y trabajo duro. empoderó a cada persona con la que se cruzó e iluminó cada habitación en la que entró. Estoy agradecida por los innumerables recuerdos que pudimos hacer juntas, pero aún más agradecida de poder verte de nuevo algún día sonriendo con Jesús. Te amo Ally Sid”.

Otra compañera de equipo, Vanessa DiNardo, dijo en Instagram: “Allyson, fuiste verdaderamente única y has sido una bendición en mi vida. También has impactado a más personas de las que jamás hubiera imaginado. Nunca podré entender esto y preguntarme por qué nos dejaste tan pronto. No puede ser real y nunca se sentirá real. Realmente te extrañaremos. Ojalá pudiera haberte visto y abrazarte por última vez y decirte lo mucho que significabas para mí. Eres el ángel más hermoso y estoy tan feliz de tenerte vigilándome por el resto de mi vida. Seguiré trabajando duro y haré que se sientan orgullosos”.

