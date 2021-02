¿Quién es el jugador con más votos para el All Star de la NBA?

Después de semanas de especulaciones sobre si sucedería, la NBA anunció oficialmente una fecha para el Partido de Estrellas de la NBA 2021. El partido se llevará a cabo el 7 de marzo en el State Farm Arena de Atlanta. Shams Charania de The Athletic fue el primero en dar la noticia.

The NBA and NBPA have agreed to host the All-Star Game on March 7 in Atlanta, sources tell @TheAthletic @Stadium. Sides are finalizing details of the plan as soon as Thursday.

