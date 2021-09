UFC 266: Alexander Volkanovski podría ser considerado el GOAT de las 145 libras

La tan esperada pelea entre el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski y el número 2 del ranking Brian Ortega finalmente caerá en UFC 266, y si Volkanovski llega a la cima, agregará otra razón por la que puede ser considerado el MEJOR de las 145 libras.

Volkanovski tiene un récord profesional de MMA de 22-1 con 11 victorias por KO / TKO, y el australiano nunca ha probado la derrota dentro del Octágono. De hecho, el campeón tiene una racha de 19 victorias consecutivas que incluye sus nueve partidos de UFC.

UFC 266 se lleva a cabo el 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas.



Tiene un manto impresionante, con victorias sobre los dos hombres que generalmente se mencionan en la conversación de GOAT de peso pluma, los ex campeones de UFC de 145 libras Max Holloway y José Aldo.

Volkanovski ganó el cinturón de peso pluma en diciembre de 2019 al derrotar a Holloway por decisión unánime en UFC 245 y en julio de 2020, una vez más levantó la mano sobre “Blessed”, esa vez por una controvertida decisión dividida en UFC 251.

Para ganar una pelea por el título contra Blessed, Volkanovski pasó por el antiguo rey de peso pluma, Aldo, y lo derrotó por decisión unánime en UFC 237 en mayo de 2019.

Y si Volkanovski elimina a Ortega, quien tiene un impresionante récord profesional de MMA de 15-1, dará un paso más hacia el galardón GOAT.

Volkanovski, Holloway y Aldo en la carrera para ser el GOAT, Conor McGregor es una mención de honor

Volkanovski, Holloway y Aldo están sin duda en la parte superior de la lista de la conversación de GOAT de peso pluma. Aldo (30-7) fue el campeón inaugural de UFC de las 145 libras cuando le dieron el cinturón después de que UFC absorbiera el WEC en 2010, donde Aldo se llevó el título.

Aldo defendió el cinturón de UFC siete veces contra lo mejor que la división tenía para ofrecer, derrotando a jugadores como el ex campeón de peso ligero de UFC Frankie Edgar, así como al poderoso luchador y golpeador Chad Mendes dos veces. Aldo perdió el cinturón de las 145 libras en su octava defensa, dejándose caer ante Conor McGregor.

Sin embargo, Aldo se recuperó en UFC 200 en julio de 2016 y ganó el cinturón interino al derrotar a Edgar nuevamente, y luego fue ascendido a campeón indiscutible debido a la inactividad de McGregor en la división.

Entra Holloway.

Holloway (22-6) terminaría tomando el cinturón de Aldo en la primera defensa del brasileño de su nueva carrera por el título, y luego lo derrotó nuevamente en una revancha inmediata, ganando ambas peleas por nocaut técnico en el tercer asalto. Bendito defendió el cinturón dos veces, derrotando a Ortega y Edgar, antes de perderlo ante Volkanovski.

A diferencia de Aldo, Holloway todavía está en la división de peso pluma y recientemente se recuperó de su segunda derrota ante Volkanovski, golpeando a Calvin Kattar en enero de 2021.

Una mención de honor en la conversación de GOAT es McGregor. Aunque el irlandés ha atravesado tiempos difíciles recientemente en UFC, perdiendo tres de sus últimas cuatro peleas, comenzó su carrera en UFC invicto con 145 libras. Al igual que Volkanovski, “Notorious” tiene victorias sobre Holloway y Aldo, derrotándolos por decisión unánime y KO en el primer asalto, respectivamente.

Después de terminar con Aldo, Notorious ascendió en una categoría de peso y no ha vuelto al peso pluma desde entonces.

Volkanovski confía en que una tercera pelea con Holloway seguirá su camino y dice que va a ser ‘demasiado’ para el estadounidense

En una entrevista reciente con James Lynch , Volkanovski dio sus pensamientos sobre la lucha contra Holloway en una trilogía. Para que Volkanovski realmente se apodere del título de GOAT, probablemente tendrá que derrotar a Blessed nuevamente, especialmente porque su victoria por decisión dividida sobre Holloway en su segunda pelea fue muy disputada tanto por fanáticos como por analistas.

El australiano, que no está mirando más allá de Ortega, dijo que si se encuentra con Blessed dentro del octágono nuevamente, logrará una tercera victoria sobre Holloway ya que Volkanovski “será una bestia completamente diferente” en comparación con sus dos últimas peleas.

Volkanovski dijo a través de BJPenn.com :

En la última pelea que hicimos en Fight Island, no querrás poner excusas, pero no creo que apareciera en absoluto, y aún pude hacer el trabajo. Eso solo muestra en qué nivel (estoy), y nuevamente tienes que dar crédito donde se debe el crédito, porque la forma en que apareció desde la primera hasta la segunda pelea, amigo, fue increíble. Pero para poder recuperar esa pelea, no lo subí ese día y aún así hice el trabajo. Eso solo te muestra que hay niveles en esto y que no soy una broma. Voy a presentar la próxima pelea al 100 por ciento y no le voy a dar rondas como en la primera pelea. Voy a empezar más fuerte y voy a terminar aún más fuerte. Pero, de nuevo, Max es un gran luchador, de ahí que tenga una tercera pelea. Él está saliendo y eliminando a otros muchachos y ganándose el puesto número uno porque merece estar allí también. Así que, de nuevo, debes dar crédito donde el crédito también lo está. Va a ser una gran pelea, pero creo que voy a ser demasiado. Para entonces, seré una bestia completamente diferente.

Vokanovski dijo que Ortega no es lo suficientemente profesional como para derrotarlo y obtener el oro

Volkanovski tiene mucha confianza en el evento principal de UFC 266 contra Ortega. Durante el día de los medios de esta semana, Volkanovski dijo que la razón por la que ha tenido tanto éxito en MMA es por el “trabajo duro” que ha puesto en el deporte. Y según el australiano, “T-City” no ha estado tanto en el gimnasio como él.

“No soy un ser humano con talento atlético, ¿sabes a qué me refiero?” Volkanovski le dijo a MMA Junkie. “Tengo un desafío de altura, ¿sabes a qué me refiero? Como, lo que sea. Yo era obviamente pesado, lo que sea. Pero, ya sabes, era Solo con trabajo duro y rompiéndome el culo llegué a donde estoy, y soy la prueba viviente de que cualquiera puede hacerlo o hacer lo que quiera.

“El trabajo duro te lleva a donde estoy. El talento solo te lleva hasta cierto punto y él no es profesional. Él no está haciendo lo que yo hago. Te garantizo que no se merece ese cinturón. No me lo está quitando”.

