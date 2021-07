Alero de los Lakers firma contrato con equipo europeo: ¿Quién es?

Los Angeles Lakers han perdidi de manera oficial a su primer agente libre. Hubo rumores últimamente que el alero Kostas Antetokounmpo se iba a jugar a la EuroLiga y eso se confirmó. De acuerdo a Eurohoops.net, Antetokounmpo firmó un contrato de dos temporadas con el LDLC ASVEL Villeurbanne.

El actual presidente de ese club es el exjugador de la NBA Tony Parker. Antetokounmpo nunca tuvo una oporutnidad para tener un impacto en Los Ángeles pero fue muy respetado en el vestidor. Yéndose para la EuroLiga le dará la oportunidad de jguar más minutos y mejorar su juego. Sus hermanos Giannis y Thanasis siguen en la NBA, así que es posible haya un futuro para él en esta liga.

Se especuló que Antetokounmpo estaría de vuelta en Grecia pero el LDLC ASVEL Villeurbanne francés le dio una mejor oferta. Todavía no se sabe qué fue lo que le hizo cambiar de parecer.

Giannis sobre Thanasis rumbo a su primer campeonato

Kostas fue el primer Antetokounmpo en ganar un título de la NBA cuando lo hizo la temporada pasada con los Lakers. Giannis y Thanasis buscan alcanzarlo ya que los Milwaukee Bucks están en la final de la NBA contra los Phoenix Suns y están empatados a dos victorias por bando.

De los tres hermanos Antetokounmpo, Giannis es claramente el mejor. Ya ha sido dos veces MVP y está dando una actuación histórica en la final. Si lo puede continuar, los tres hermanos pueden ser campeones de la NBA.





Bubble brothers: Getting to know the Antetokounmpo brothers through Uno | ESPN Rachel Nichols sits down with Giannis, Thanasis and Kostas Antetokounmpo while playing Uno to discuss spending time together during quarantine, plus the possibility of them facing off in the Finals. ✔️Subscribe to ESPN+ plus.espn.com/ ✔️ Get the ESPN App: espn.com/espn/apps/espn ✔️Subscribe to ESPN on YouTube: es.pn/SUBSCRIBEtoYOUTUBE ✔️ Subscribe to NBA on ESPN on YouTube: bit.ly/SUBSCRIBEtoNBAonESPN… 2020-07-26T15:54:15Z

Lakers pueden estar buscando otros jugadores con tamaño durante la temporada libre