Alcoyano vs. Real Madrid de Copa del Rey: LIVE STREAM

Este miércoles 20 de enero, el Real Madrid de Zinedine Zidane viajará a tierra alicantinas para enfrentarse al Alcoyano en el Estadio El Collao de Alcoy, un equipo que juega en la Segunda División ‘B’ de España. Los ‘merengues’ volverán a la acción, esta vez en el duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

José Maria Sánchez will be the referee for CD Alcoyano vs Real Madrid. #CopaDelRey pic.twitter.com/oLxeAhvtsE

