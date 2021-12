El Barça interesado en el fichaje de Agustín Álvarez ¿Quién es él?

El FC Barcelona está vigilando muy de cerca al delantero del Peñarol de 20 años de edad, Agustín Álvarez, que ha sido comparado con el exdelantero Luis Suárez y ha sido designado para reemplazar a El Pistolero en la selección de Uruguay.

Álvarez ya ha decidido que quiere mudarse a Europa después de impresionar con Peñarol, donde ha marcado 23 goles en 40 partidos esta temporada, según informó Ferran Martínez de Mundo Deportivo.

El joven altamente calificado también jugó un papel clave para ayudar a su equipo a llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana y terminó el torneo como el máximo goleador con 10 goles.

Se cree que Álvarez estará disponible por unos 12 millones de euros, lo que podría resultar atractivo para el Barça debido a las continuas dificultades financieras del club. Martínez añade que el joven ya está siendo comparado con Suárez y podría ser el sustituto a largo plazo del delantero a nivel internacional.

El comentarista Maximiliano Bretos ciertamente está de acuerdo y siente que Álvarez tiene muchas similitudes con Suárez.

Was looking forward to call Peñarol 🇺🇾 to see their kids, Agustin Alvarez & Facundo Torres play. They both scored, Alvarez has a little Luis Suarez about him. Quality Club! #Sudamericana https://t.co/1pb2Jve2bG

