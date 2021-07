Una advertencia a Conor McGregor: ¿Qué dijo Chris Weidman?

La estrella de la UFC Conor McGregor espera poder volver a pelear ante Dustin Poirier por cuarta ocasión después de que “Notorious” se rehabilite de su lesión devastadora que sufrió en UFC 264, pero otro excampeón mundial que tuvo una lesión similar indica que la próxima batalla que tendrá McGregor será contra su propio cuerpo.

El excampeón mediano de la UFC Chris Weidman también sufrió una terrible fractura de pierna en su última pelea y requirió de una intervención quirúrgica. Weidman se fracturó su pierna en su pelea contra Uriah Hall durante UFC 261 el pasado mes de abril. Antes Weidman decí que su rehabilitación estaba yendo bien, hasta que su última actualización mostró que va a tener que tener otra cirugía pronto.

“Tengo que tener otra cirugía – recién me informaron,” Weidman le dijo a “MMA Today”por SiriusXM según MMA Junkie. “Tendré otra cirugía, muy probablemetne el 11 de agosto. Me insertarán una lámina en el peroné ya que es considerado una no-unión, y ven que los huesos no están sanándose de manera apropiadad, que honestamente es una mala noticia.”

Así que la advertencia para McGregor es que los huesos a veces no sanan como esperan los doctores y McGregor puede estar encaminado a sufrir un proceso similar.

McGregor siguiendo los pasos de Weidman

McGregor ya pasó por el quirófano para reparar su fractura.

Se ha visto en su cuenta de Instagram en algunas fotos con un yeso en su pierna y parece estar con buen ánimo por ahora.

McGregor publicó, “¡La vida no se trata de las cosas que no pasan, pero de la manera en la que lidiamos con ellas! Vamos equipo, Dios los bendiga… seguimos trabajando!”

Según Weidman, quien está un poco más adelantado en su recuperación que McGregor en su camino para poder regresar al octágono de la UFC. Esa mentalidad positiva será importante para McGregor en su recuperación.

“Al final de cuentas, mi mentalidad es así, soy una persona positiva,” dijo Weidman. “No es que no tendo momentos de negatividad y pereza o falta de motivación, pero soy una persona que ve el vaso medio lleno. Creo que eso ayuda. Si algún día me siento mal por mí mismo, es muy fácil ver a alguien que la ha pasado peor y darte cuenta que no tengo nada por el cual quejarmey no debo sentir pesar por mí mismo.”

¿Volverá a pelear McGregor en la UFC?

Hay que tener en cuenta que Weidman no ha pasado por esos extremos de la misma manera en la que McGregor lo ha hecho últimamente.

Al menos Weidman no lo está haciendo en público.

Claro, algunos de los posteos del irlandés en redes sociales parecen estar indicando que va por buen camino en lo que se requiere a él manteniendo su posittividad en su mente y cuerpo, pero hay mensajes, como los tuits borrados tweets sobre el fallecido padre de Khabib Nurmagomedov y otras cosas pintan algo totalmente diferente.

Sin embargo, la rehabilitación de un hueso se demora. A veces ocurre más lento de lo uno quiere. Eso es sin importar como se siente la persona por dentro. Por eso Weidman y su última complicación es un ejemplo en el cual ninguno de los dos peleadores se pueden garantizar de poder regresar a pelear de nuevo.

Es un camino largo y cualquier tipo de complicación mínima pueden y suelen ocurrir.

McGregor y Weidman esperan regresar a la UFC, pero solamente el tiempo dirá si lo pueden hacer.

