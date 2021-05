Aaron Rodgers rompe su silencio sobre su relación con los Packers ¿qué dijo?

Aaron Rodgers finalmente habló, pero no esperen que sus palabras transmitan tranquilidad a los corazones y las mentes de los fanáticos de los Green Bay Packers.

Rodgers dio su primera entrevista en cámara desde que Adam Schefter de ESPN dio la primicia el 29 de abril sobre la ruptura entre él y la organización de los Packers. El flamante MVP de la NFL apareció en la edición nocturna de SportsCenter estrictamente para rendirle homenaje al periodista de ESPN Kenny Mayne durante su último episodio, pero inevitablemente tuvo que enfrentar la situación de alguna manera, incluso intentando evitar la pregunta.

Hay que darle crédito a Mayne que intentó sacarle algo concreto a Rodgers en su entrevista, incluso cuando el veterano mariscal insistía en estar en el programa solo como una muestra de aprecio hacia Mayne. Rodgers evitó responder y bromeó cuando se le hiceron varias preguntas directas al principio, pero Mayne consiguió lo más cercano a una respuesta que alguien jamás haya obtenido de Rodgers sobre su relación con los Packers.

Esto fue lo que Rodgers le dijo a Mayne:

Sobre mi situación, mira, nunca fue sobre una selección, seleccionando a Jordan. Quiero a Jordan (Love). Es un gran chico, y fue genial trabajar con él. Le tengo mucho afecto al cuerpo de entrenadores, a mis compañeros, adoro a la fanaticada de Green Bay. Han sido 16 años increíbles. Se trata de la filosofía y de pronto olvidarse que se trata de la gente que hace que todo funcione. Se trata de la personalidad, la cultura, se trata de hacer las cosas bien. Todo esto se comenzó a hacer el año pasado, y todos los planes se perjudicaron cuando gané el MVP y la manera en la que juegué la temporada pasada. Creo que esto es un efecto de todo eso. Creo que se trata de la gente y eso es lo más importante. Green Bay siempre ha sido de la gente, desde Curly Lambeau como propietario y fundador hasta los ’60 con Lombardi y Bart Starr y todos esos nombres increíbles. Hasta los de los años 90 con Coach (Mike) Holmgren y Favrey (Brett Favre) y el ministro de defensa (Reggie White) hasta el momento por el cual estamos pasando ahora. Se trata de la gente.

Rodgers: “La gente crea la organización”

La dirigencia de los Packers a menudo se ha referido sobre Rodgers como un profesional de verdad y el lunes por la noche, una vez más, quedó demostrado que su sabiduría profesional le permite tocar ciertos puntos en los medios sin dar ningún tipo de dato concreto sobre una determinada situación.

Rodgers conoce a los fanáticos de los Packers, y sabe que algunos de ellos se han sentido frustrados durante el último mes ante su negativa a tratar el tema. Rodgers también es consciente que algunos fanáticos fieles al nombre y a la marca de los Packers apoyarán al equipo por encima de un jugador en una posible disputa. Sin embargo, le dijo a Mayne que él cree que “a veces la gente se olvida de quiénes realmente hacen a la organización”.

La historia es importante, el legado de tanta gente que estuvo antes que tú”, dijo Rodgers. “Pero la gente, eso es lo más importante. La gente es la pieza vital en una organización. La gente es quien hace al negocio y eso a veces se olvida. La cultura se contruye ladrillo a ladrillo, y sus cimientos son construidos por la gente. No por la organización, no por el edificio, no por la corporación. Es construido por la gente. Y he tenido la fortuna de jugar con un gran número de gente increíble y de trabajar también para gente increíble. Y es esa gente es la que construye los cimientos de estas entidades, y pienso que a veces nos olvidamos de esto.”

Basta señalar que por lo menos uno de sus compañeros de los Packers quedó impactado.

😂😂 Sometimes you gotta let people know who really run 💩 — Adrian Amos (@_SmashAmos31) May 25, 2021

Rodgers evita negar pedido de cambio

Mayne sí consiguió de Rodgers uno o dos hechos específicos en su último programa. Como reportó Rob Demovsky de ESPN este lunes, Rodgers confirmó que estuvo ausente en el comienzo del entrenamiento de la pretemporada voluntaria de los Packers. No dio ninguna razón para ello, aunque hay varias explicaciones razonables que no causarían motivos para entrar en pánico.

Luego, Rodgers no respondió cuando le preguntaron si él había pedido que lo cambiaran a otro equipo. Mayne le preguntó directamente si esos reportes eran ciertos y en lugar de aprovechar la oportunidad para acabar con un rumor que, de no ser verdad, hubiese sido muy fácil de callar, él se mostró deliberadamente evasivo.

“Ken, no sé”, dijo Rodgers. “Ya hablé al respecto.”





Play



Aaron Rodgers talks Packers, pays tribute to Kenny Mayne on Mayne's final show | SportsCenter Aaron Rodgers joins Kenny Mayne on his final SportsCenter show to talk a little about the Green Bay Packers situation and a lot about Mayne's influence, his legacy and their friendship. 0:00 Mayne tries to get Rodgers to talk about the Packers situation. 0:49 Rodgers pays a lengthy tribute to Mayne's career and their friendship.… 2021-05-25T04:33:38Z

¿Podría la negación de Rodgers de terminar con los rumores sobre el cambio de equipo interpretarse como un reconocimiento de que estos son verdaderos? Podría fácilmente interpretarse también todo lo contrario y que su negación por confirmarlos sugiere que no son ciertos. En verdad, lo único que está claro es que tanto los Packers como Rodgers han reconocido vagamente que existe “una situación” transcurriendo entre ellos y solo ellos saben exactamente cuándo, dónde y cómo podría terminar todo.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Exestrella del Real Madrid es nuevo DT del América: ¿Quién reemplaza a Miguel Herrera?

Esta es la versión original de Heavy.com por Jordan J. Wilson