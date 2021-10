Aaron Rodgers no está buscando ser cambiado a los Steelers: ¿Dónde terminará?

Durante la última semana ha habido bastante especulación acerca de que Aaron Rodgers podría jugar para los Pittsburgh Steelers la próxima temporada, con buena parte de los rumores generados por el mismo Rodgers. Durante su participación en el Pat McAfee Show el 28 de septiembre, el eterno mariscal de campo de los Green Bay Packers habló efusivamente acerca de la ciudad de Pittsburgh y del entrenador de los Steelers, Mike Tomlin.

El hecho de que las cámaras los hayan captado compartiendo un momento durante el partido entre los Steelers y los Packers el domingo pasado no hizo más que generar más intriga -un intercambio de sonrisas que se dio luego de que Tomlin pidiera un tiempo fuera para evitar que penalizaran a los Steelers por tener jugadores de más en el campo de juego.

Aaron Rodgers and Mike Tomlin. Pals. pic.twitter.com/gA6BbbPxAA — Field Yates (@FieldYates) October 3, 2021

El 5 de octubre Rodgers volvió a participar del Pat McAfee Show y aprovechó para hablar acerca de su “flirteo con Tomlin”, tal cual lo dijo el coanfitrión, A.J. Hawk.

“Soy un gran admirador de Mike Tomlin”, dijo Rodgers. “Desde hace mucho tiempo. Me gusta como habla de su equipo. Me gusta como trabaja. Me gusta su confianza. Solo he escuchado buenas cosas de jugadores que han jugado ahí. Me cae bien Mike Tomlin y me gustó que haya pedido tiempo fuera. Queríamos que los atraparan con doce jugadores en el campo de juego. Se estaba riendo. Me gustó eso. Lo respeto por eso”.





Pero el tres veces All-Pro y ex campeón del Super Bowl insistió en que no está tratando de incentivar un traspaso de los Packers a los Steelers.

“Solo estoy diciendo la verdad”, agregó. “Me preguntaron acerca de Mike Tomlin. Si quieren pensar que estoy intentando buscar que me traspasen solo por lo que dije, les digo que no es cierto. Solo estoy respondiendo acerca del respeto que le tengo a Mike y por sus logros en la NFL.

Las posibilidades de un traspaso entre los Packers y los Steelers

Un traspaso a los Steelers tendría sentido, asumiendo que Rodgers quiera irse de los Packers, como fue reportado -por Adam Schefter, de ESPN, por ejemplo- durante la offseason.

El mariscal de campo titular de los Steelers, Ben Roethlisberger, de 39 años, está en el último año de su contrato. Su desempeño a finales de la temporada pasada y hasta ahora en el 2021 sugieren que este será su último año en la liga. Mientras tanto, los Steelers no tienen en claro quién lo sucederá. De hecho, los Steelers solo tienen a un mariscal de campo bajo contrato para el 2022, el actual suplente Mason Rudolph. Sin embargo, el tercer mariscal de campo, Dwayne Haskins, también podría quedarse en el equipo, ya que será un agente libre restringido en 2022.

Rodgers, que cumplirá 38 en diciembre, podría ser un recurso temporal de altísima calidad para los Steelers que les daría tiempo para encontrar a otro mariscal de campo de cara al futuro. Eso sería asumiendo que ambos equipos puedan ponerse de acuerdo en la compensación para los Packers y que Pittsburgh pueda incluir el contrato de Rodgers dentro de su tope salarial. Según overthecap.com, Rodgers tendría un sueldo de 26.470.588 de dólares en 2022.

En cuanto a Rodgers, se sumaría a un equipo con una defensiva potente liderada por T.J. Watt, candidato constante a Jugador Defensivo del Año. Los Steelers también tienen una gran cantidad de jugadores habilidosos en la ofensiva (incluyendo al corredor novato Najee Harris), aunque su talento colectivo se encuentra disminuida en el presente por culpa del mal desempeño del mariscal de campo y la línea ofensiva.

Sumando a un mariscal de campo de élite y con otra temporada para mejorar la línea ofensiva, no será difícil vislumbrar a los Steelers como candidatos a ganar el Super Bowl en el corto plazo.

El actor de Pittsburgh Dad a Aaron Rodgers: ´Pittsburgh tiene mucho que ofrecer´

Por supuesto que, si no alcanza con Mike Tomlin para tentar a Rodgers para que se mude a la ciudad del acero, hay otros ganchos de venta. Durante su segmento con Rodgers el 5 de octubre, Pat McAfee le dio a la estrella de la comedia online Pittsburgh Dad un espacio para venderle a Rodgers los placeres de vivir en Pittsburgh.

“Le ponemos patatas fritas a todo, incluso tu helado en Dairy Queens si quisieras”, entonó Curt Wootton, el protagonista de Pittsburgh Dad.

Wooton no pudo evitar quedarse en tema ya que no pudo resistirse a criticar a la línea ofensiva de Pittsburgh, que se encuentra en medio de una reconstrucción completa.

“Te gusta Jeopardy, ¿no?” preguntó el Pittsburgh Dad, antes de agregar: “Los Steelers pueden ofrecerle esto a Aaron Rodgers en lo que se refiere a protección durante jugadas de pase”.

“La respuesta es una servilleta de papel mojada”, respondió generando risas de McAfee, Rodgers y compañía.

Esa servilleta de papel mojada que es la línea ofensiva volverá a jugar el domingo 10 de octubre en el estadio Heinz Field cuando los Steelers reciban a los Denver Broncos a la 1 de la tarde.

Esta es la versión original de Heavy.com

