UFC 266: 5 grandes peleas para no perder de vista

El sábado 25 de septiembre de 2021, el octágono regresa cuando UFC 266 se realice en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. En total, se han programado 14 combates para el evento, incluidas dos peleas por el título y varios enfrentamientos divisionales importantes. Además, la pelea destacada mostrará una batalla de dos leyendas de MMA que regresan.

UFC 266 se lleva a cabo el 25 de septiembre a las 10:00 p.m. hora del Este en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Se emitirá como pago por evento en ESPN + .



Ordene UFC 266 ahora

Antes de la cartelera principal, las cartas preliminares y preliminares se emitirán de forma gratuita en varias plataformas diferentes. Eche un vistazo a la cartelera de pelea de UFC 266 a continuación:

Tarjeta principal (transmitida por ESPN + PPV)

Pelea por el campeonato de peso pluma : Alexander Volkanovski (c) contra Brian Ortega

Campeonato de peso mosca femenino : Valentina Shevchenko (c) vs Lauren Murphy

Pelea de peso mediano : Robbie Lawler vs. Nick Diaz

Pelea de peso pesado : Curtis Blaydes vs.Jairzinho Rozenstruik

Pelea de peso mosca femenino : Jessica Andrade contra Cynthia Calvillo

Tarjeta preliminar (transmitida por ESPN y ESPN +)

Pelea de peso gallo : Marlon Moraes vs. Merab Dvalishvili

Pelea de peso ligero : Dan Hooker contra Nasrat Haqparast

Pelea de peso pesado : Shamil Abdurakhimov contra Chris Daukaus

Pelea de peso mosca femenino : Roxanne Modafferi vs. Taila Santos

Pelea de peso gallo : Ricky Simon contra Timur Valiev

Combate de peso ligero : Uros Medic contra Jalin Turner

Tarjeta preliminar anticipada (transmitida por ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass)

Pelea de peso mosca femenino : Manon Fiorot vs. Mayra Bueno Silva

Pelea de peso mediano : Karl Roberson contra Nick Maximov

Pelea de peso welter: Matthew Semelsberger contra Martin Sano Jr.

Sigue leyendo para ver cinco peleas que no perderás de vista durante UFC 266.

¡TODAS las últimas noticias de UFC directamente en tu bandeja de entrada! ¡Suscríbete al boletín Heavy on UFC aquí!!

¡Suscríbase al boletín Heavy on UFC!

1. Pelea por el título de las 145 libras entre Alexander Volkanovski y Brian Ortega,

UFC 266 se completa con la muy esperada pelea por el título de peso pluma entre el campeón Alexander Volkanovski y el No. 2 del ranking Brian Ortega. El 25 de septiembre marcará la segunda defensa del título australiano. También es la primera pelea por el título de UFC de Volkanovski que no es contra un hombre llamado Max Holloway.

Volkanovski tiene un récord profesional de MMA de 22-1 y está invicto en la promoción. Su lista de victorias incluye a Holloway dos veces, el ex rey de peso pluma de UFC José Aldo y Chad Mendes.

En el otro extremo, Ortega está aprovechando el impulso de su actuación dominante sobre Chan Sung Jung en octubre de 2020. “T-City” tiene un récord profesional de MMA de 15-1 con victorias sobre jugadores como el ex campeón de peso ligero de UFC Frankie Edgar y el veterano de lucha. Cub Swanson.

Volkanovski y Ortega tienen una rivalidad acalorada que se deriva principalmente de entrenar a “The Ultimate Fighter” uno frente al otro. El evento principal de UFC 266 es un enfrentamiento de estilo divertido, que presenta el alto coeficiente intelectual técnicamente sólido y sorprendente de Volkanovski siendo probado por el versátil y llamativo jiu-jitsu de T-City.

2. Enfrentamiento por el campeonato de peso mosca femenino con la reina Valentina Shevchenko y la contendiente Lauren Murphy

En el evento co-principal, la reina divisional de las 125 libras Valentina Shevchenko buscará continuar su dominio sobre la división femenina de peso mosca al eliminar a la contendiente número 3 del ranking, Lauren Murphy.

“Bullet” entrará en el octágono para defender su sexto título. La profesional 21-3 ha defendido su título contra los mejores de los mejores en las 125 libras, derrotando a ex campeonas de peso paja de UFC Jessica Andrade y Joanna Jedrzejczyk.

Murphy (15-4) ha tenido unos últimos años impresionantes en UFC, construyendo una racha de cinco victorias consecutivas que la llevó a la pelea por el título. En esta carrera actual, “Lucky” ha derrotado a nombres como Joanne Calderwood y Roxanne Modafferi.

Murphy entrará a la jaula en UFC 266 como una de las más débiles contra Shevchenko, pero planea usar su valor para derrocar a la luchadora número 2 libra por libra.

Pero Lucky tiene mucho trabajo por delante, ya que Shevchenko es verdaderamente uno de los fenómenos del deporte.

¡Sigue la página de Facebook de Heavy en UFC para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

3. La batalla de las leyendas: Robbie Lawler contra Nick Diaz

Originalmente programado en peso welter, el ex campeón de las 170 libras de UFC Robbie Lawler (28-15, 1 NC) se enfrentará al ex campeón de peso welter de Strikeforce Nick Diaz (26-9, 2 NC) en peso mediano durante la pelea destacada de UFC 266 .

Ha pasado más de un año desde que los fanáticos vieron “Ruthless” dentro de la jaula, y más de seis para Díaz.

La pelea también es una revancha con 17 años de preparación, ya que los dos pelearon en 2004 en UFC 47. Díaz devastó a Lawler en la noche con un KO en el segundo asalto.

Lawler y Díaz son leyendas del deporte, siendo este último uno de los luchadores más populares de todos los tiempos. La pelea también es un choque de estilo amigable para los fanáticos, con ambos peleadores probablemente preparados para pararse durante los cinco asaltos completos de cinco minutos.

4. Partido de peso pesado fundamental con Curtis Blaydes & amp; Jairzinho Rozenstruik

Durante la cartelera principal de UFC 266, los pesos pesados ​​chocarán mientras el contendiente No. 4, Curtis Blaydes, se enfrentará al No. 6 Jairzinho Rozenstruik. Y es una lucha fundamental para ambos combatientes.

Con el atasco en el peso pesado en este momento, “Razor” y Rozenstruik necesitan una victoria para mantenerse relevantes en la imagen del título. La división no puede avanzar hasta que el campeón Francis Ngannou y la campeona interina Ciryl Gane unifiquen el cinturón, y con nombres como el ex campeón de peso pesado de UFC Stipe Miocic y el ex campeón de peso semipesado de UFC Jon Jones en la mezcla, perder en UFC 266 lo hará. descarrilar los sueños de oro de cualquiera de los dos en el futuro previsible.

Blaydes ingresará al octágono con un récord de 14-3 mientras busca recuperarse de su derrota por KO ante Derrick Lewis en febrero de 2021. “Bigi Boy” (12-2) regresó a la columna de victorias en su última pelea al terminar con Augusto. Sakai con strikes y buscará aprovechar ese impulso el sábado por la noche.

Busque que Blaydes utilice su golpe mejorado para configurar su juego de lucha dominante. Bigi Boy es conocido por su poder devastador, ganando 11 de sus 12 victorias por KO o TKO, y probablemente estará buscando el golpe final toda la noche.

5. Choque de alto riesgo en la división de peso gallo apilado entre Marlon Moraes y Merab Dvalishvili

La cartelera preliminar está programada para ser encabezada por una pelea de peso gallo de alto riesgo entre el ex campeón de las 135 libras de la WSOF, Marlon Moraes, y el emergente Merab Dvalishvili. La pelea es intrigante ya que Moraes busca proteger su lugar en el escalón superior del peso gallo donde ocupa el puesto número 6. “Magic” ha atravesado momentos difíciles recientemente, perdiendo tres de sus últimas cuatro peleas, incluidas las dos últimas por TKO.

El profesional 23-8 ha luchado por el oro de UFC una vez antes, pero no pudo capturarlo, perdiendo ante Henry Cejudo por nocaut técnico en el tercer asalto en junio de 2019 para comenzar su racha actual de 1-3. Si Moraes espera abrirse camino hacia otra oportunidad por el oro en el corto plazo, detener el impulso del georgiano en UFC 266 es imprescindible.

Dvalishvili ha estado subiendo las clasificaciones en los últimos años y actualmente se encuentra en el No. 11. “La Máquina” lleva una racha de seis victorias consecutivas y tiene un récord profesional de 13-4. Y si derrota a Magic, probablemente se lanzará al top 10 de la división, preparándose para otra gran pelea.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Perder o ganar en UFC 266: Curtis Blaydes necesita la victoria