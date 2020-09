Septiembre mes de puro fútbol

Este martes comienza septiembre, y atrás se va dejando lo que fue la cuarentena obligatoria para arrancar hacia una ‘nueva normalidad’. Con un 2020 demasiado caótico, el mundo del fútbol fue uno de los deportes que se vio afectado a causa del coronavirus. La mayoría de Ligas profesionales tuvieron que ser aplazadas y otras canceladas por completo. Aunque hace algunos días, disfrutábamos de finales europeas, eso es cuestión del pasado. Y septiembre nos tiene preparado grandes partidos con el inicio de una nueva temporada 2020/21 y reanudación de varios torneos.

El regreso de las cinco ligas europeas

Luego de la crisis sanitaria, regresa el fútbol al ‘viejo continente’. LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1 de Francia comenzaran oficialmente a competir para llevarse el título de campeón.

La liga francesa fue una de las que más afectadas se vio por el Covid-19, teniendo que cancelar la competición en el mes de marzo. Por eso ha decidido comenzar lo antes posible. Será de las primeras en arrancar, oficialmente el 12 de septiembre, al igual que la Liga de España y la Premier League. En cuanto a la Bundesliga, tiene fecha de inicio para el 18 de septiembre y la Serie A de Italia para el 19 del mismo mes.

Además, el 24 de septiembre, Bayern Múnich y Sevilla se enfrentarán en la Supercopa de Europa.

HORARIOS | Conoce cuándo se jugarán los partidos de la jornada 1 de #LaLigaSantander 2020/21. https://t.co/wQkbiS0Ep8 pic.twitter.com/OE4yjoMKoo — LaLiga (@LaLiga) September 1, 2020

Vuelve la Liga de las Naciones

El protagonismo se lo llevará por el momento la vuelta de la UEFA Nations League, quien tuvo que prorrogar su programación y ha tomado la delantera. Los europeos saltarán al terreno de juego para la segunda edición de esta competición el próximo 3 de septiembre con partidos como Alemania-España, Portugal Croacia y Holanda –Italia.

La Sudamérica no se queda atrás

La Copa Libertadores regresará a escena el próximo 15 de septiembre tal y como lo ha confirmado la Conmebol. En su programación, el organismo que rige el fútbol en Suramérica dio a conocer que se reactivarán los viajes de los equipos hacia otros, garantizando las medidas de seguridad establecidas. De esta manera la competición debe completar cuatro fechas de la fase de grupos, para meterse en eliminatorias.

¡Toda Sudamérica Creyendo en grande! El protocolo de concentración sanitaria presentado por CONMEBOL fue aprobado por sus 10 Asociaciones Miembro. A solo semanas de volver a vivir la emoción de la @Libertadores y la @Sudamericana. 🤩🏆 🔜 ¡Cada vez más cerca! ⚽ pic.twitter.com/BUZ1cevWSM — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 28, 2020

Los partidos que no te puedes perder

Liga de Naciones:

3 de septiembre: Alemania vs. España

4 de septiembre: Holanda vs. Polonia

5 de septiembre: Portugal vs. Croacia

5 de septiembre: Dinamarca vs. Bélgica

7 de septiembre: Holanda vs. Italia

8 de septiembre: Croacia vs. Francia

La Liga de España:

20 de septiembre: Real Sociedad vs. Real Madrid

27 de septiembre: Villarreal vs. Barcelona

Premier League:

13 de septiembre: Tottenham vs. Everton

20 de septiembre: Chelsea vs. Liverpool

27 de septiembre: Manchester City vs. Leicester City

28 de septiembre: Liverpool vs. Arsenal

Bundesliga:

18 de septiembre: Bayern Múnich vs. Schalke 04

26 de septiembre: Leverkusen v. Leipzig

Ligue 1:

13 de septiembre: París Saint-Germain vs. Olympique Marsella

Copa Libertadores:

15 de septiembre: Colo Colo vs. Peñarol

15 de septiembre: Santos vs. Olimpia

16 de septiembre: Internacional vs. América de Cali

17 de septiembre: Sao Paulo vs. River Plate

23 de septiembre: Internacional vs. Gremio

24 de septiembre: Medellín vs. Boca Juniors

29 de septiembre: América de Cali vs. Internacional

30 de septiembre: River Plate vs. Sao Paulo

Supercopa alemana:

30 de septiembre: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Supercopa de Europa:

24 de septiembre: Bayern Múnich vs. Sevilla