Raiders firman a ex liniero ofensivo de San Francisco y Miami

Esta temporada, los Las Vegas Raiders mantuvieron a varias caras conocidas de su equipo de entrenamiento. Por causa del COVID-19, este grupo de jugadores tendrán una mayor importancia. Mientras que la mayoría de los jugadores en ese equipo tuvieron un rato con el equipo, los Raiders anunciaron que habían añadido a tackle ofensivo Jaryd Jones-Smith.

We have signed T Jaryd Jones-Smith to the practice squad. pic.twitter.com/GI22rXwxJI — Las Vegas Raiders (@Raiders) September 8, 2020

Con una estatura de 6’7, Jones-Smith se acopla muy bien una línea ofensiva corpulenta que adquirió los Raiders en las últimas temporada. El jugador llegó a la NFL sin ser seleccionado en el reclutamiento universitario, firmando con los Houston Texans. Estuvo con los Miami Dolphins durante la temporada libre del 2019 y recientemente estuvo con los San Francisco 49ers.

Jones-Smith jugó a nivel universitario en la Universidad de Pittsburgh y no ha jugado un partido en la NFL. Considerando el éxito de los Raiders con sus linieros ofensivos más corpulentos, esta puede ser la situación en la que puede ser donde pueda beneficiarse.

Raiders protegen a cuatro jugadores del equipo de entrenamiento

Gracias a las nuevas reglas de la NFL, los Raiders pueden seleccionar a cuatro jugadores del equipo de entrenamiento y protegerlos cada semana. Esto significa que ningún equipo los pueden firmar durante la semana, cuando se permiten ese tipo de fichajes. De acuerdo a Josh Dubow del Associated Press, los Raiders protegieron al pateador Dominik Eberle, el mariscal de campo DeShone Kizer, el apoyador Kyle Emanuel y el liniero ofensivo Erik Magnuson.

The 4 practice squad players the #Raiders are protecting this week are: K Dominik Eberle, QB DeShone Kizer, LB Kyle Emanuel and OL Erik Magnuson — Josh Dubow (@JoshDubowAP) September 8, 2020

Con Marcus Mariota en la lista de reserva por lesión, tiene sentido que el equipo se asegure que nadie se lleve a Kizer. Él tendrá la oportunidad de ser promovido a la lista de activos en el evento que la recuperación de Mariota se demore más tiempo de lo esperado. Emanuel también tendrá la oportunidad de estar en el equipo en algún momento. Él tiene experiencia como titular pero perdió toda la temporada pasada al haberse retirado. Una vez se adapte a la defensiva, puede ganarse un puesto en el equipo. Eberle lo mantendrán como una garantía en el evento que Daniel Carlson vuelva a tener problemas una vez más. Los Raiders no se pueden dar el lujo de tener una temporada de bajo rendimiento por parte de su pateador.

Tres linieros ofensivos terminan en informe de lesionados

Con la primera semana de la temporada de la NFL a punto de comenzar, los Raiders tienen que ser más trasparentes con las lesiones en su equipo. El equipo emitió suThe team released their informe de lesionados el miércoles y dio un un poco más de información sobre el estado de salud de algunos de sus jugadores. Esto ocurre después de ser vagos sobre la lesión de Trent Brown, los Raiders anunciaron que el jugador Pro Bowl estaba limitado durante el entrenamiento por causa de una lesión en su gemelo. Perdió una cantidad de entrenamientos durante su campamento de pretempoada y es muy probable que eso ocurrió por causa del gemelo.

Richie Incognito y Rodney Hudson no entrenaron el miércoles pero el equipo indicó que no era por una lesión . Incognito y Hudson son veteranos muy experimentados que también son muy fuertes. Es muy probable que que les dieron el día libre y no hay chance que se pierdan el partido de la primera jornada. La línea ofensiva es probablemente el fuerte del equipo. El equipo necesitará que este grupo se mantenga saludable si quieren ganar varios partidos.

