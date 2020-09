Messi regresa a las redes sociales después de tres semanas

El mundo del fútbol estuvo cautivado y siguen las reacciones sobre la decisión que tomó el astro argentino cuando mucho indicaba que él ya estaba con un pie afuera. La entrevista que dio el jugador a Goal.com batió todo tipo de records en dicho sitio.

Ahora Messi volvió a reaparecer en las redes sociales. El jugador no había publicado en cualquiera de sus plataformas desde el pasado 12 de agosto.

El argentino se ha limitado a compartir en su Instagram Stories una captura del vídeo en el que comparte una charla con el periodista español Rubén Uría. Esto se demoró poco para que gente alrededor del mundo.

El posteo de Messi

La imagen publicada del jugador fue de sus tres hijos en un ligar de aire libre. Ahí se ven posando para la foto y parecían estar muy divertidos en el proceso.

Entrevista de Messi

Messi: Why I am staying at Barcelona despite heartbreakLionel Messi has broken his silence on why he sought to leave Barcelona, revealing to Goal a long-running dispute with club president Josep Maria Bartomeu and the overall direction of the Spanish club. Messi also revealed his family's heartbreak and tears at being told they would be leaving their home in Barcelona – but why he ultimately decided to stay for one more year after being denied an exit. Goal's Ruben Uria sat down with Messi for the world exclusive as the player now prepares to return to playing for Barcelona, the club he loves and has spent two decades at. Subscribe to Goal: https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=goal Instagram: http://www.instagram.com/goalglobal Twitter: http://twitter.com/Goal Facebook: http://www.facebook.com/goal 2020-09-04T17:39:51Z

Decisión familiar

En su entrevista del viernes, Messi habló de manera detallada de lo difícil que era poder irse de Barcelona. Su familia tiene una vida establecida allí. Sus hijos estaban en la escuela y tenían amigos que no querían dejar.

“Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio,” dijo Messi.

Todo esto fue algo complicado para él poder hacer. Obvio, el tema económico tuvo mucho que ver pero también el familiar tuvo una gran influencia en la decisión que tuvo que tomar y el sufrimiento por el cual pasaron sus hijos durante todo este períplo.

“Sí, Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía “no nos vayamos”, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión.”

Regreso al equipo

Se espera que Messi llegue a la Ciutat Esportiva Joan Gampert el lunes cuando se reintegrará al equipo ya que se prepara para el debut liguero del cuadro catalán en 27 de septiembre contra el Villarreal en el Camp Nou. Ese partido sería parte de la tercera fecha del torneo de La Liga.

