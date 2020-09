El triste relato del niño que lloró por Messi: “He dormido mal y a veces ni he comido”

El conflicto entre Lionel Messi y la Junta Directiva del FC Barcelona mantuvo en vilo a la afición Culé durante once eternos días. La intranquilidad se trasladó a todos los hinchas que el club español tiene alrededor del mundo. Pero golpeó con especial énfasis a los catalanes que fin de semana tras fin de semana colman las gradas del Camp Nou para ver jugar a su ídolo.

Una vez confirmado el deseo de Messi de abandonar el club, los hinchas del FC Barcelona se agolparon a las puertas del Camp Nou para pedir por la renuncia del presidente, Josep Maria Bartomeu. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Y hubo una foto que causó especial interés a los fanáticos ya no del fútbol sino del deporte en general.

En la misma se ve a un pequeño admirador del argentino echado sobre la acera tomándose la cabeza con las manos. Una postal de la debacle anímica en que los había sumido la decisión, por ese entonces irrevocable, del mejor futbolista de la historia del club.

“He dormido mal y a veces ni he comido”: la historia del niño que se hizo viral cuando Messi dijo que se iba del Barcelona. Se llama Kevin, protagonizó una de las imágenes más emblemáticas en la novela del astro argentino con el club catalán. Fuente: Infobae pic.twitter.com/53Eo18UaGb — El Observador Ciudadano de Chiapas (@ElObservadorCi1) September 10, 2020

El programa El Chiringuito, que se emite por canal Mega, se ocupó de rastrear al protagonista de esa foto. Dio entonces con Kevin, un niño fanático del Blaugrana que reveló ante el mundo cómo vivió esos tormentosos once días en que sintió que se acababa el mundo.

“Me puso muy triste, no quería que se vaya porque me había dado un montón de alegrías. Me puse a llorar. He dormido mal y a veces ni he cenado, ni he comido al mediodía”, contó el niño. Lo curioso es que Messi logró lo imposible: que Kevin abandonara su pasión por el Real Madrid y se convirtiera en hincha Culé: “Yo era del Madrid. Luego mi padre me llevó al Camp Nou a ver a Messi y cuando salimos del campo le dije que ya era del Barça”.

💙❤️"Quería VER a MESSI en su ÚLTIMO DÍA en el BARÇA". 📸KEVIN, el niño de la IMAGEN MÁS VIRAL, a solas con @JuanfeSanzPerez. ¡Te vas a EMOCIONAR!💫 pic.twitter.com/rBezwlFyDq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 10, 2020

Afortunadamente para Kevin, Messi reconsideró su postura y decidió continuar en el club. Jugará con la camiseta Blaugrana al menos hasta junio de 2021, fecha en que finaliza su contrato. Este fin de semana comienza una nueva temporada de La Liga.

El Culé iba a medirse con Elche en el Camp Nou, pero las autoridades del campeonato español habilitaron a los equipos a posponer el partido. El motivo de la suspensión es que ambos conjuntos finalizaron más tarde la pasada temporada. FC Barcelona porque se encontraba disputando la UEFA Champions League, Elche, en cambio, tuvo que afrontar la fase de ascenso a Primera. Aún no hay fecha de reprogramación.Podría jugarse en febrero o marzo de 2021.

