James a un paso de llegar a un equipo histórico de la Premier

Los informes en Inglaterra y España coinciden en que el volante colombiano está a punto de reunirse una vez más con el técnico Carlo Ancelotti y su compañero de selección Yerry Mina en el Everton.

El italiano tuvo mucho que ver con la eventual llegada del jugador de 29 años. Se reporta que fue Ancelotti que lo estaba llamando para que decidiera en tomar el salto al fútbol inglés. Lo que el colombiano sabe es que las últimas temporadas que ha sido más efectivo dentro del terreno de juego fue al lado del entrenador en sus pasos por el Real Madrid y el Bayern Múnich. Sus números mejoraron mucho bajo Ancelotti ya que lo supo jugar de la mejor manera posible si uno lo compara con Jupp Heynckes, Niko Kovac y Zinedine Zidane.

El arribo del cucuteño es una de las claves del proyecto de Ancelotti para poder competir para puestos europeos en la temporada que está a punto de comenzar en la Premier League.

De acuerdo a Gol Caracol, el futbolista firmó un contrato por tres años con la entidad Toffee. Además esta fuente asegura que este año James estaría ganando la misma cantidad de dinero que cuando estaba en el Real Madrid, pero en el segundo año ese número disminuiría.

James Rodriguez and Allan will both undergo medicals tomorrow before completing deals to join Everton.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 1, 2020