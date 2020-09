Donald Trump vuelve a cargar contra la NBA

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la NBA, una de las ligas más importantes de USA, cada vez se muestra más deteriorada. Y es que el mandatario no desaprovecha ninguna oportunidad para arremeter contra el baloncesto por medio de su canal de comunicación más habitual: Twitter.

Varios de los jugadores de la NBA han aprovechado los Playoffs para demostrar su rechazo frente a los problemas raciales que han ocurrido a lo largo del año en el país. El arrodillarse cuando suena el himno Nacional de Estados Unidos o empuñar su mano, han sido algunas de las acciones de los deportistas en contra de la violencia que han sufrido los afroamericanos a manos de la policía local. El último de los actos fue un boicot de los equipos de la NBA por el caso de Jacob Blake, para pedir una medida antirracista efectiva y que las cosas mejoraran.

El miércoles de la semana pasada el equipo Milwaukee Bucks decidió no disputar el encuentro que tenía frente a Dallas. Una acción que fue replicada por la mayoría de equipos de la NBA. Incluso equipos como los Clippers y los Lakers, pidieron la cancelación definitiva de la competición en la ‘burbuja’ de Walt Disney World Resort. Esto puso en vilo por dos días la continuidad de las jornadas de los playoffs y afectó directamente el calendario.

Estas acciones sacan de quicio al presidente Trump, quien en las últimas horas lazó otro dardo al mundo del baloncesto en EE. UU asegurando que “la gente está cansada de ver como se ha politizado la NBA. La audiencia ha bajado muchísimo y no volverá a subir”.

Además, envió un mensaje de advertencia a fútbol americano y béisbol, los otros dos deportes más importantes para Estados Unidos. Diciéndoles que ‘tomaran ejemplo’ lo que estaba pasando con la NBA. “Espero que el fútbol y el béisbol estén viendo y aprendiendo porque les pasará lo mismo. ¡Manténgase firmes por nuestro país y nuestra bandera!”. Fueron sus palabras.

De acuerdo a una publicación de Forbes por medio de Twitter, aseguraba que el “38% de los aficionados a los deportes han afirmado que la NBA está ‘demasiado politizada’ y que por eso la ven menos”.

Esta encuesta respaldaría lo que ha afirmado el presidente Donald Trump. De acuerdo a Forbes se encuestaron a 2.000 personas fanáticas del deporte durante el fin de semana.

“Las calificaciones de la NBA han bajado en general desde la primera ronda de los playoffs en comparación con el año pasado. Este año, las cifras generales están sesgadas por la necesidad de transmitir los juegos durante el día para adaptarse a un calendario de playoffs que se ha condensado debido a la pandemia”. Aseguró Forbes.

Algunos usuarios defendieron la posición que han tomado los jugadores, al defender las injusticias que se han cometido en contra de la comunidad afroamericana en los últimos meses. Afirmando que tienen a los medios de comunicación a su favor para hacer visible esta problemática.

“La NBA es predominantemente negra y la comunidad negra y las personas de color están siendo atacadas por la policía, quizás por eso es tan político en este momento. Los jugadores tienen el escenario y traen luz a esta injusticia. Tu POSPOTUS no tiene ningún interés en la igualdad. ¡¡VOTAR!!” afirmaba un usuario

Otro internauta por su parte decía: “Al crecer, los jugadores de la NBA siempre me motivaron e inspiraron. Su dedicación y deportividad me mostraron lecciones valiosas. Los atletas deberían poder expresar su opinión al igual que el resto de nosotros. Sin embargo, también creo que las acciones positivas hablan más que las palabras”.

Por último este usuario dijo: “Creo que es bueno que estén tomando una postura, al menos los jugadores lo están haciendo”.