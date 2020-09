Diego Costa y Santiago Arias dieron positivo por coronavirus

El regreso de la Liga española está a la vuelta de la esquina. El próximo 12 de septiembre comienza de manera oficial la competición, y la pandemia del coronavirus sigue afectando al fútbol y a los equipos españoles. Esta vez, el Covid-19 ha tocado al Atlético de Madrid. El equipo de Diego Simeone ha confirmado que dos de sus jugadores han dado positivo por coronavirus en las pruebas PCR realizadas a todo el plantel tras la vuelta por el parón de vacaciones.

Se trata del colombiano Santiago Arias y el español Diego Costa, quienes después de disfrutar unos días de vacaciones en compañía de sus familiares y amigos, este jueves han dado positivo por coronavirus y en estos momentos se encuentran realizando la cuarentena obligatoria, cumpliendo los protocolos de seguridad sanitaria exigidos por la Liga de España y con un buen estado de salud. Los jugadores son asintomáticos. Así lo ha confirmado el club colchonero por medio de un comunicado en sus redes sociales.

De igual manera, el defensor y el delantero del Atlético de Madrid no se podrán incorporar a los entrenamientos de cara al inicio de la pretemporada, que está previsto para el viernes 4 de septiembre en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda, hasta que las pruebas arrojen un resultado negativo.

Diego Costa and Santiago Arias have both tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/y6qiGnoF2s

