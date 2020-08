El último intento de Bartomeu para convencer a Messi

Luego de que en la tarde del martes Lionel Messi comunicara a los directivos del FC Barcelona que no continuaría en el club para la próxima temporada y que su salida era una decisión definitiva, el mundo del fútbol y los seguidores del argentino se mostraron – aparte de nostálgicos – frustrados por la turbia situación en la que se ha convertido la posible salida de su máxima estrella del club azulgrana.

Las opiniones se encuentran divididas, hay quienes piden la renuncia del presidente Josep María Bartomeu y otros que piden dejar salir a Messi del club, de la mejor manera posible y como se lo merece: como toda una leyenda.

➡️ Un centenar de persones s'hi apleguen per protestar contra la directiva i amb càntics per a Messi #ClubMitjanit pic.twitter.com/GDQPnQDADD

Pese a que el posible traspaso de Messi hacia otro club europeo podría significar una operación complicada, el Barça ahora no se plantea dejar ir al ‘10’ del equipo y mucho menos de manera gratuita. Por lo que temas legales entrarían a intervenir en este tema, haciendo aún más gris la salida de la ‘pulga’.

Es por ello, que de acuerdo a información de ‘Tot Costa’ de Cataluña Radio, el presidente del Barcelona intentaría agotar la última opción y reunirse este mismo miércoles con el jugador para tratar por la vía de la comunicación arreglar todo este ‘lio’. Principalmente, Bartomeu pretende convencer a Leo Messi de quedarse y apostar por el proyecto futbolístico que plantea el nuevo entrenador Ronald Koeman. En el club, no quieren desprenderse del jugador de ninguna manera ya que consideran al futbolista un pilar fundamental de su organización.

De no llegar a un acuerdo entre ambas partes, la segunda opción del presidente, sería hablar con el jugador para que su salida sea de la mejor manera posible, sin tener que acudir a los juzgados y poder despedir a Lionel por la puerta grande.

Hoy en medio de la presentación del nuevo refuerzo del Barcelona, Francisco Trincão, el secretario técnico del FC Barcelona, Ramón Planes, ha tomado los micrófonos para afirmar que ha sido una noticia impactante para todos y que nadie en el club contempla la salida de Leo Messi.

“El Barça se ha reconstruido muchas veces en los últimos años, ahora estamos pensando en construir el futuro del Barça al lado del mejor jugador del mundo”. Dijo.

De acuerdo a información de TyC Sports, Lionel Messi habría tomado la decisión de presentarse a las instalaciones de club, el próximo lunes para las respectivas pruebas médicas y comenzar los entrenos de pretemporada bajo la dirección de Koeman. A pesar de que su postura se mantiene firme, la intención de Leo sería evitar posibles conflictos con la entidad azulgrana.

Messi cumplirá con todas sus obligaciones hasta que pueda oficialmente desprenderse por completo del club catalán.

Si Leo Messi, al final,decide presentarse a los entrenos es para tratar de evitar enquistar la situación. Nada ha cambiado. No hay vuelta atrás . No quiere mostrarse en rebeldía si no salir de la mejor manera posible y además evitar una fuerte sanción y otro frente abierto

— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 26, 2020