Portugal comienza defensa de Nations League con pocas sorpresas

El vigente monarca de la Nations League comienza sus preparaciones. El núcleo sigue básicamente intacto mientras que algunas nuevas caras ya surgen con la mira hacia el futuro.

Así que Portugal tiene una nomina importante para poder ser considerado como uno de los grandes candidatos al título una vez más. Dos de las caras nuevas que relucen y recibieron mucho elogio fue los llamados de Trincao y Rui Silva.

Para los lusitanos, estos partidos ante Croacia y Suecia son dos exámenes importantes que tendrán que superar con el objetivo que tienen en mente.

Conferencia de prensa

Trincão finalmente llega

El nombre que resaltó más que cualquier otro fue el del volante Francisco Trincão. El jugador de 20 años finalmente llega a la selección de su país y se espera ver mucho en los partidos contra Croacia y Suecia. Uno de los últimos fichajes del Barcelona tendrá acción previo al comienzo de la temporada liguera. El jugador estaba justo entrenando con sus compañeros recién fichados en la Ciudad Esportiva Joan Gamper.

El jugador culé fue una de las estrellas del equipo sub-19 que ganó el campeonato europeo en el 2018.

Lo mejor de Trincão

El volante de Viana do Castelo disputó la última temporada con Sporting Braga, fue uno de los destacados un equipo que terminó en tercer lugar en la liga portuguesa y salió de la fase de grupos de la Europa League.

El jugador de 20 años se lució en la temporada y se convirtió en una de las figuras para un club que tuvo cuatro técnicos en la pasada campaña.

Un sueño hecho realidad

Para el guardameta de Granada, Rui Silva. La llegada por primera vez a la selección para el jugador de 26 años es como “ cumplir un sueño”.

“Estoy muy feliz y emocionado por haber sido llamado para representar a mi país y quiero agradecer al equipo técnico por la confianza depositada en mi. La temporada pasada fue difícil debido a la pandemia que nos afectó a todos, pero trabajé mucho para para ayudarle al Granada para poder hacer historia con la clasificación para la Europa League y ahora consigo cumplir un sueño de niño. Ser llamado a la selección era un objetivo, pero ahora quiero demostrar que merezco estar entre los mejores y trabajar al máximo para justificar la oportunidad”,dijo el jugador en

Cristiano Ronaldo también fue convocado aunque se mantiene de vacaciones con su familia.

El gran tema será si esta convocatoria sufrirá cambios por causa de la serie de excepciones que estableció la FIFA el lunes que no obliga a los clubes a dejar libre a los jugadores a las selecciones durante la próxima fecha internacional.

Convocatoria de Portugal

Guardametas: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton), Rui Silva (Granada);

Defensas: João Cancelo (Manchester City), Domingos Duarte (Granada), Nélson Semedo (Barcelona), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Napoli), Raphäel Guerreiro (BvB)

Volantes: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), André Gomes (Everton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille) e Sérgio Oliveira (FC Porto).

Atacantes: André Silva (E. Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Wolverhampton), Gonçalo Guedes (Valencia), João Félix (Atlético de Madrid), Trincão (Barcelona)