Preocupación por una foto de Neymar a días de la final de Champions League: ¿qué le pasa al crack brasileño?

🔥 "Es más posible que #Messi vaya al #PSG que #Neymar vuelva al #Barça" 💥⁣ ⁣ 👀 El agente brasileño Wagner Ribeiro, en la órbita del exazulgrana, se moja sobre su futuro⁣ ⁣ 📲 Link en la bio