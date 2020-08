Murió Lafayette Dorsey Jr: ¿cómo murió el jugador de baloncesto?

Lafayette Dorsey Jr., un jugador de baloncesto universitario de la Universidad Estatal de Nicholls en Thibodaux, Louisiana, murió a la edad de 23 años. La causa de muerte no se ha hecho pública todavía. A Dorsey le sobreviven su padre, Lafayette Dorsey Sr., su madre Chelesa, y su hermana, Adoriah.

El portavoz de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles dijo a Heavy: “Lafayette Dorsey Jr. fue encontrado muerto el 8/6/2020 a las 07:07 horas, en una residencia ubicada en la cuadra 3700 de Grayburn Avenue en Los Ángeles”.

El portavoz no reveló una causa de muerte y agregó que “el examen está pendiente”.

El 6 de agosto, el editor nacional de base de Ball Is Life, Ronnie Flores, tuiteó: “Noticias impactantes: #Descansa en paz Lafayette Dorsey Jr. La redacción comienza a difundir que el ex destacado de L.A. Dorsey / Pacific / Nicholls St. ya no está con nosotros”. Él es un ex JMV de la Coliseum League y su padre también fue un jugador destacado #LACity #HSBB. Maravilloso”.

Un fan respondió al tuit de Flores y escribió: “Increíble, esta es una noticia trágica y terrible. Muy triste. Su espíritu y confianza siempre estuvieron fuera de serie”.

El compañero de equipo de Dorsey en la Universidad del Pacífico, Pierre Crockrell II, tuiteó: “Descansa en paz, Lafayette Dorsey”. Evan Battey, de la Universidad de Colorado, tuiteó: “Te amo hermano. Te veo allí algún día”.

It's OFFICIAL ! Scoring Machine Lafayette Dorsey signs w/Pacific ! Congrats to the Dorsey Family well deserved ! pic.twitter.com/beDvcUsFV5 — Kenneth Roy (@coachroysd) June 30, 2017

En su último año en la escuela secundaria, Dorsey ayudó a su equipo a ganar un campeonato mientras era nombrado MVP de la Liga.

Dorsey asistió a la Academia OnPoint Hoops en Oklahoma, según su perfil de Draft Express. Su puesto está listado como armador. Dorsey medía 6 pies de alto y pesaba 200 libras. Dorsey también asistió a la Susan Miller Dorsey High School en Los Ángeles. Dorsey ganó el título de la Liga Coliseum en su último año y fue nombrado MVP de la liga.

El perfil de Dorsey en el sitio web de la Universidad del Pacífico dice que fue a OnPoint después de su último año en la escuela secundaria. Durante su tiempo en Oklahoma, Dorsey fue el segundo máximo anotador del equipo.

Dorsey anunció su intención de transferirse a la Universidad Estatal de Nicholls en mayo de 2020.

La transferencia de Dorsey a la Universidad Estatal de Nicholls se confirmó el 15 de agosto de 2019. Caminó en rojo durante la temporada 2019-20. Su juego más reciente fue en el Torneo de Hombres de la Conferencia de la Costa Oeste contra la Universidad Pepperdine que terminó en derrota. El 27 de mayo, Dorsey ingresó al portal de transferencia.

Dorsey pasó las temporadas 2017-18 y 2018-19 con los Tigres del Pacífico en la Universidad del Pacífico en Stockton, California. Dorsey estudió comunicación en la escuela.

— Insta — Lafayette Dorsey — DreamVision SG— Insta — Lafayette Dorsey — #DreamVision SG — @_Giftedhands_ #InstaGram #Highlights — Footage from 2016 Compton Magic Memorial Day Tournament. @DV2K15 Beat by Go Grizzly — Kevin Gates & Curren$y — "Just Ride." 2016-06-06T18:51:42Z

El padre de Dorsey, el pastor Lafayette Dorsey Sr., fue un destacado jugador de baloncesto en su juventud. Lafayette Sr. jugó baloncesto universitario en Pepperdine University y St. Martin’s College en el estado de Washington. También jugó profesionalmente en Israel, Suiza y Filipinas, según un perfil en el sitio web de su ministerio.

Dorsey Sr. apareció en la película de vampiros de 2011, Priest. El sitio web de su ministerio dice que Dorsey Sr. actuó en comerciales, televisión, teatro y cine. La biografía señala: “Aunque ahora solo juega baloncesto en un nivel extracurricular, ha continuado su carrera como actor mientras se aferra a sus principios piadosos”.

El sitio web de Dorsey Sr. se refiere a su hijo, Lafayette Jr., por su nombre, R’Jai. La familia vivía en Los Ángeles.

