Conmoción en la lucha libre por la muerte de una leyenda que cautivó a México: ¿quién es?

El mundo de la lucha libre está de luto. A los 70 años, murió Kamala. El personaje interpretado por James Harris se despidió a lo grande: lo lloran miles de espectadores que les hizo pasar un grato momento en cada una de sus presentaciones.

La cuenta de Twitter @80sWrestling_ fue la primera en lanzar la noticia. Momentos después, el perfil oficial de la WWE confirmó el deceso del legendario peleador. Aún no se conocen los motivos del fallecimiento. Sin embargo, una versión de último momento vincula la muerte con el coronavirus.

Jason King, periodista de Bleacher Report, indicó que Kamala había dado positivo por Covid-19. El miércoles habría sido notificado del contagio. El luchador pudo haberse contagiado en alguna de sus visitas al hospital para realizarse diálisis.

LA LEYENDA DE WWE KAMALA HA FALLECIDO ✨ JAMES HARRIS conocido como KAMALA ha fallecido con 70 AÑOS tras sufrir un paro cardíaco y haber dado positivo en COVID-19 esta misma semana 💢 Todo nuestro ánimo y fuerzas para la familia de JAMES HARRIS. Que descanse en paz 👑 pic.twitter.com/1RlGzSQkkg — Royal Wrestling 👑 (@RoyalWrestling_) August 10, 2020

Harris, considerado paciente de riesgo, había sido internado en la noche del miércoles. Las enfermeras reportaron que en la mañana del domingo se encontraba de muy buen humor. Ese mismo día, por la noche, un paro cardíaco le provocó la muerte inmediata.

James nació en Senatobia (Mississippi), en mayo de 1950. Se inició en la lucha libre a fines de la década de los setenta. Comenzó a luchar bajo el apodo de Sugar Bear. En el año 1982, fue contratado por la Continental Wrestling Association.

La aparición de Kamala se dio en 1984. Se trataba de un canibal oriundo de Uganda, un antihéroe que fanatizaba al público de la lucha libre. Son recordados sus enfrentamientos con Hulk Hogan y Andre the Giant.

Harris desarrolló una extensa carrera en la WWE. Se mantuvo luchando hasta 2006. A partir de entonces, complicaciones de salud le impidieron seguir subiéndose al ring. Aunque siguió trabajando para la compañía. Por causa de la diabetes, en el año 2011, le amputaron una pierna. Problemas de hipertensión lo aquejaron desde entonces. Cinco meses más tarde le amputaron la pierna derecha.

En 2015 publicó sus memorias. El libro, titulado Kamala Speaks, narra sus viajes por todo el mundo de la mano de la lucha libre. México fue uno de los países que más visitó. Empresa Mexicana de Lucha Libre (hoy CMLL) lo contrató en marzo de 1991. Enfrentó a Mil Máscaras y Black Magic.

El mundo de la lucha libre llora su muerte. Un ejemplo de ellos son las palabras de Bret Hart (The Hitman): “Me duele el corazón por el fallecimiento del gran Jim Harris, también conocido como Kamala. Conocí a Jim en 1981 en Croydon, cerca de Londres, Inglaterra, donde entraba como The Mississippi Mauler trabajando con Big Daddy Crabtree. Lo encontré 3 años después como Kamala en WWE cuando era un monstruo aterrador trabajando en la cima con Hulk Hogan. A diferencia de su personaje, era uno de los tipos más amables, agradables y despreocupados que he conocido en la lucha libre profesional”.

