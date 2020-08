¡Messi llamó a Guardiola para fichar por el Manchester City!

Las noticias sobre el futuro de Leo Messi van sucediéndose a lo largo de estas últimas horas. Esta tarde hemos sabido a través de TyC Sports que el argentino ha mandado un burofax al club en el que decía que su voluntad es irse del Barcelona.

Según explicaba el medio argentino, el capitán tiene una cláusula desde 2017 en su contrato que permite su salida unilateral del club antes de empezar cada temporada. Messi querría, de este modo, buscarse la vida fuera del Barcelona después de los fracasos europeos de los últimos años.

El Barcelona ya habría respondido a este burofax, como explica Sport. El club le habría dicho que cuenta con él en el futuro y que no tiene la posibilidad de irse unilateralmente del club, ya que según el Barcelona la fecha límite era el 30 de mayo.

Veremos cómo evoluciona este capítulo, porque si ya es triste que Leo Messi se pueda ir del Barcelona, más aún que la bella historia entre club y jugador termine en los juzgados.

Una de las grandes noticias de las últimas horas, avanzada por el periodista de Catalunya Ràdio Xavi Campos, es que el argentino ya se habría telefoneado con Pep Guardiola, el actual entrenador del Manchester City.

En un primer momento, el capitán azulgrana le preguntó si había posibilidades de que el actual técnico del City volviera al Barcelona. Pep Guardiola le contestó que su retorno era imposible, por lo que Messi se habría ofrecido al equipo inglés con el objetivo de continuar ganando títulos y jugar a un fútbol de calidad. Ambos acordaron que buscarían la manera de afrontar la operación.

Según informó Xavi Campos, el Manchester City dispone de 300 millones de euros para afrontar fichajes esta temporada. Parece claro que es una cantidad más que suficiente para fichar al crack argentino, aunque es cierto que los citizens tendrían que rebajar su masa salarial.

En esa misma línea, ESPN informó ayer que los citizens estaban haciendo números para poder cuadrar una posible incorporación de Leo Messi a su equipo.

Hay que recordar que las cuentas del City están vigiladas como nunca, después que la Cámara de Adjudicación del Control Financiero de la UEFA les acusase de hinchar sus ingresos a través de diversos patrocinios. Pese a que en un primer momento fueron sancionados sin jugar la Champions las dos próximas temporadas, finalmente el Tribunal de Arbitraje del Deporte lo dejó en una sanción de 10 millones de euros.

Es bien conocido el interés del Barcelona por recuperar a uno de sus centrales formado en La Masía: Eric García. El defensa no ha renovado su contrato con el Manchester City, pese a que está gozando de minutos importantes. Su retorno al Camp Nou, con la baja de Umtiti, sería posible.

También en las últimas horas Globoesporte informó de que uno de los posibles sustitutos para Luis Suárez podría ser el delantero brasileño Gabriel Jesus, de 23 años.

GLOBO:

Barcelona are interested in signing Gabriel Jesus as a replacement for Luis Suarez.

Going to be a crazy transfer window 👀 pic.twitter.com/W1fuH9XGnW

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) August 25, 2020