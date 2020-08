La exigencia de Leo Messi para continuar en el FC Barcelona: ¿qué pide la Pulga?

A pesar de que ya ha anunciado su voluntad para salir del FC Barcelona, no todo está dicho en el futuro de Leo Messi. “La Pulga” ya le ha confesado al propio Ronald Koeman que se ve “más afuera que adentro” del equipo, pero todavía puede haber final feliz en la novela que se lleva todas las miradas durante el presente mercado de fichajes.

Como consecuencia de la mala relación que mantiene con Josep Bartomeu, presidente del FC Barcelona, tras distintos enfrentamientos que protagonizaron en el último tiempo, Messi solo aceptaría permanecer en el club catalán si el mandamás blaugrana da un paso al costado.

De acuerdo a la información que brindó el periodista Cristobal Soria en programa español “El Chiringuito”, “si Bartomeu dimite, puede haber partido”. Y en ese sentido, remarcó: “Yo no tengo dudas de que si Bartomeu dimite, Leo Messi va a seguir jugando en La Liga española y en el Fútbol Club Barcelona”.

Bartomeu es el apuntado por los fanáticos del Barça como uno de los principales responsables de la inminente salida de Messi del club, a tal punto que han pedido su renuncia con recientes manifestaciones en las puertas del Camp Nou.

¿Conseguirá Messi su cometido?

Ante las turbulentas aguas que navega el FC Barcelona, un sector opositor a la dirigencia que conduce Josep Bartomeu también quiere sacar su tajada de este conflicto y avanza con campañas en las redes sociales para desbancar al mandamás culé.

Jordi Farré, quien fuera precandidato en las elecciones presidenciales del FC Barcelona en 2015 y que ya se postuló para los próximos comicios, presentó una moción de censura contra Josep Maria Bartomeu y todo su equipo de asesores.

“Bartomeu y su junta directiva no pueden estar ni un minuto más al frente del club. Es la hora de los hechos y no de las palabras”, expresó Farré en su cuenta de Twitter.

Com vaig dir ahir, acabo de presentar escrit per sol.licitar vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i tota la seva junta directiva, no poden estar ni un minut més al capdavant del club.

És hora de fets i no de paraules. #votcensura2020

— Jordi Farré 🎗 (@JordifarreFcb) August 26, 2020