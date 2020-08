RB Leipzig vs Atlético de Madrid: Hora y cómo ver el Live Stream

El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone quiere de una vez por todas coronarse en la Champions, primero debe superar al complicado equipo alemán RB Leipzig

“No respondo a opiniones de colegas que trabajan. Nada que comentar. El partido será importante ante un rival y un entrenador fantástico. Cambian de posiciones continuamente y atacan mucho. Sus números demuestran lo que son. Para eso mucho respeto. Hay que entender que lo importante no es ganar, sino que es lo único que hay”, dijo Simeone sobre las provocaciones del Leipzig.

“No me centro en nada que no nos lleve a lo que es el partido de mañana. Lo que digan los demás no nos ocupa, sólo nos ocupa el rival con su gran entrenador”, concluyó.

Abschlusstraining ➡️ Voller Fokus In 24 Stunden ist es so weit – Anstoß zum Viertelfinale gegen @Atleti ✨#MissaoFinal #UCL pic.twitter.com/Pr1ffyyijz — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 12, 2020

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este jueves 13 de agosto desde las 3PM ET, 12PM PT.

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de "Retroceso de 72 horas", que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

La Champions en CBS

CBS tiene una prueba gratuita los primeros días y luego tiene un costo que empieza en $5.99 por mes.

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona está temporada?

