La Juventus destituye a Maurizio Sarri

La eliminación de la Juventus de la Champions League a manos del Olympique de Lyon, fue la causa mayor para que el conjunto blanquinegro decidiera finalizar el contrato del entrenador Maurizio Sarri. Los italianos pese a ganar el partido 2-1, no les alcanzó para clasificarse a los cuartos de final en Portugal.

Esta eliminación fue un golpe muy duro para el conjunto Juventino, que pese a ganar su noveno Scudetto consecutivo, falló en la máxima competición a nivel de clubes y se despidió de su mayor objetivo: la ‘Orejona’.

Después del partido, el técnico reconoció en declaraciones que se encontraba ‘moralmente destrozado’ por la eliminación, pero que no temía por su continuidad como técnico. “Hicimos un gran partido. Recibimos un gol a los 12 minutos por un penalti. Remontamos y tuvimos tres ocasiones. Estoy destruido por la eliminación” a estas palabras añadió que tenía un contrato en vigor y que un solo partido no marcaba su desempeño. “No creo que directivos de altísimo nivel tomen decisiones por un solo partido. No sé qué pasará, yo tengo contrato y tengo la intención de respetarlo” afirmó Sarri a Sky Sport.

Pocas horas después, en la mañana de este sábado, medios italianos comenzaron a afirmar lo que sería el final de su historia como técnico de la ‘Vecchia Signora’. Entre rumor va y rumor viene, donde aseguraban que Sarri había sido despedido, fue la propia Juventus que, por medio de sus redes sociales, confirmaría lo inevitable. Habian dado por finalizado su contrato. El entrenador solo duró una temporada dirigiendo la plantilla.

“Juventus Football Club anuncia que Maurizio Sarri ha sido relevado de su puesto como técnico del primer equipo. El club le agradece al entrenador por haber escrito una nueva página de la historia de la Juventus, con el noveno Scudetto consecutivo, la culminación de una jornada personal que lo llevó a lo más alto del fútbol italiano”. Fueron las palabras del club en el comunicado.

¿Los posibles reemplazos?

Tras este anuncio, la prensa italiana comenzó a dar nombres para sustituir a Sarri en el banquillo. Uno de los nombres más sonados ha sido el del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. El francés, que también fue eliminado con el Real Madrid de la Champions League, tras caer ante Manchester City, dejó en duda su continuidad con la Casa Blanca.

A la lista se suma el nombre del entrenador argentino Mauricio Pochettino quien se encuentra en la búsqueda de club desde que salió del Tottenham.

Otros de los candidatos serian el actual entrenador de la Lazio, Simone Inzaghi, el técnico de la Selección de Italia, Roberto Mancini y por último el exfutbolista Andrea Pirlo, quien se encuentra dirigiendo la categoría Sub 23 de la Juventus.