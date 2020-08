Koeman ya expresó los pedidos para su nuevo plantel

Ronald Koeman ya comienza a mover sus fichas como nuevo técnico del primer equipo del Barça. Sus intenciones ya quedaron bien establecidas y es evidente que no quiere ser un técnico más en las historia del club blaugrana. Como jugador del equipo catalán no fue y no está dispuesto a manchar su nombre ahora que ocupará el banquillo del Camp Nou.

Mostró ciertas cosas importantes que complacieron a muchos fanáticos del equipo culé en rueda de prensa de presentación. Koeman mostró tener sus ideas muy claras. Además él solió mostrar que era consciente de la situación actual del equipo al finalizar el último torneo.

Sabe que de entrada tiene mucho trabajo por delante y muy poco tiempo para poder establecer un patrón de juego.

Sin embargo, Ronald ya tiene ideas para cómo se va a tener que manejar para mejorar el rendimiento del equipo. En una entrevista que le ofreció a la cadena ‘Ziggo TV‘ pudo ser un poco más abstracto pero pudo plasmar la idea. En esta entrevista prefirió pasar de puntillas por los nombres que aparecieron en las preguntas de los medios de comunicación y obvió cuestiones delicadas. Y, pese a ello, una de las frases que dejó tras la presentación en una entrevista concedida al canal de la televisión neerlandesa, era como una premonición.

Lo más importante de todo esto es lo que le viene al neerlandés. En los próximos días tiene que hablar con Leo Messi para conocer la disposición del argentino de cara a la próxima temporada. Su discurso lleno de lógica y sentido común le ofrece un crédito a Koeman y en base a eso, empezó a poner las bases de su proyecto.

“Los grandes clubes están sufriendo pérdidas increíbles, por lo que no será muy fácil conseguir cinco, seis nuevos jugadores de inmediato”, expresó sincero el técnico, que entiende que las situación no es fácil para nadie y, mucho menos, para el Barça. De hecho, añadió que “también incluiremos a los jóvenes”, en una clara apuesta por la cantera.

Koeman ya comienza a trabajar el jueves con las primeras preparaciones del club. Además de reunirá con el nuevo secretario deportivo del club, Ramón Planes, para ya comenzar a hablar de los posibles fichajes que él tendrá en mente.

Además, hay que tener en cuenta que los fichajes que ya hizo Bartomeu tendrán que ser considerados como opciones.