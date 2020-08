Kevin Durant lanzó puyas hacia Kyle Kuzma por su comentario sobre Jesús

La noche del lunes Kyle Kuzma tuvo uno de los mejores momentos de su temporada con el lanzamiento ganador contra Los Nuggets de Denver y sobre el grandote Bol Bol. Los Ángeles Lakers estaban en el medio de una racha de tres juegos perdidos y necesitaban darle un giro a las cosas, Kuzma tuvo su primera oportunidad de salir como titular junto a Anthony Davis y LeBron James desde que el equipo entró en la burbuja, y no decepcionó.

“Pienso que Jesús podría haber estado enfrente mío y aun probablemente habría lanzado” dijo Kuzma, y añadió, “digo, realmente no me importa, tuve un tiro abierto, es una jugada que corrimos en algunas prácticas antes del reinicio y el entrenador me tuvo fé y llamó mi número y valió la pena”.

Mientras que Kyle mostró mucha confianza luego del juego, el anterior MVP de la Liga, Kevin Durant, decidió referirse al joven alero, y en un trino desde su cuenta de Twitter afirmó: “Tengo a Jesús haciendo una parada”.

Durant podría estar haciendo de Jesús el lunes, pero Los Lakers lucen muy contentos con Kuzma ahora mismo, él siempre ha sido referido como lo más cercano a una tercera estrella en su equipo, tiene mucho talento, pero no había tenido su mejor juego esta temporada, Jared Dudley ha sido quien más lo ha apoyado y le dio un grito de celebración luego de la victoria.

El alero de Los Lakers ha estado jugando realmente bien en los partidos “sembrados”, si él puede mantener el movimiento podría ser un problema para los rivales de Los Lakers al llegar los playoffs. Con la perdida de Avery Bradley Los Lakers realmente necesitan que un jugador como Kuzma dé un paso al frente, probar que él puede ser la tercera opción de manera consistente no solamente ayudaría a Los Lakers este año, sino que también podría ayudar mucho a asegurar su futuro con el equipo.

Anthony Davis y LeBron James forman el mejor dueto de la NBA, pero aun ellos saben que no pueden lograr el campeonato solos.

“Para que nosotros ganemos el campeonato, él (Kuzma) tiene que ser nuestro tercer mejor jugador”, le dijo LeBron a los medios después de haber ganado el lunes “si yo estoy en dificultades o AD está en dificultades, él tiene que ser nuestro segundo mejor jugador cualquier noche”.

“No podemos ganar un campeonato si Kuz no juega bien”, enfatizó LeBron.

Debido a la naturaleza sin precedentes del retorno de la NBA, es casi una certeza que LeBron y Davis van a tener juegos de descanso en los PlayOffs, si Kuzma puede tomar el relevo entonces Los Lakers no tendrán que recargarse tanto en sus dos estrellas.

Él ha tenido altas y bajas a lo largo del año, pero trabajó mucho durante la suspensión, ahora está lanzando mejor y está además impactando de manera positiva la defensa; ahora bien, él nunca ha jugado un partido de postemporada, algunas veces los jugadores jóvenes enfrentan dificultades cuando hay tanto en juego, estos playoffs serán muy dicientes para Los Lakers.

