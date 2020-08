Jacksonville Jaguars despide a Leonard Fournette

Los Jaguars de Jacksonville confirmaron este lunes que han dejado en libertad al corredor Leonard Fournette luego de tres temporadas en el equipo. El jugador de Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) fue la cuarta selección global del Draft en 2017 y desde entonces ha logrado sumar 2,631 yardas y 17 touchdowns por la vía terrestre. Además, suma 134 recepciones y otras 1.000 yardas en el juego aéreo y una final de la Conferencia Americana en 2017.

BREAKING: Jaguars waive RB Leonard Fournette. pic.twitter.com/yQ51hdytLx — NFL (@NFL) August 31, 2020

Los Jaguars no hicieron efectiva su opción de seleccionar por quinto año al jugador durante la temporada baja, y tras un intercambio fallido sin recibir ofertas de ningún equipo, su última opción fue cortar al deportista.

A pesar de ser un jugador joven con tan solo 25 años, ha sufrido varias lesiones que lo han enviado al banquillo. Además, ha sido suspendido por su comportamiento y problemas que ha tenido con sus compañeros de vestuario. En cuanto a esto, el jefe del equipo Doug Marrone se pronunció, admitiendo que había sido la mejor decisión para el equipo y sus compañeros, pero afirmó que nada tenía que ver con sus actos de indisciplina, problemas internos o el activismo de Fournette frente a los problemas raciales en Estados Unidos.

“Fueron solo decisiones de campo. Al final del día, vimos las habilidades de los jugadores que tenemos y fue eso lo que nos llevó a tomar la decisión, estrictamente por lo que vimos en el campo. De todas las oportunidades que tuvimos para canjearlo, no pudimos obtener nada a cambio”. Afirmó Marrone.

BREAKING: Jaguars have waived Leonard Fournette. The RB was selected 4th overall by Jacksonville in 2017 😳 pic.twitter.com/eqvI4W7aEY — the Sports ON Tap (@thesportsontap) August 31, 2020

¿Quién sería el reemplazo de Fournette?

Jaguars de Jacksonville ya habría encontrado el reemplazo de Leonard Fournette. Se trataría del ala defensiva franquicia Yannick Ngakoue, quien se unirá a los Vikingos de Minnesota luego de un intercambio con los Jaguars quienes recibirán una segunda ronda para el Draft de 2021 y una quinta condicionada para el 2022.

Recapping the trade:#Jaguars get: 2nd-round pick in 2021

Conditional 5th-round pick in 2022#Vikings get: DE Yannick Ngakoue Ngakoue will rework his 1-year, $17.788 million franchise tender to complete the deal. — Tom Pelissero (@TomPelissero) August 30, 2020

¿A dónde irá Fournette?

De acuerdo a información de Jonathan Jones, periodista de la cadena CBS, habría dos equipos interesados en contar con el corredor. Uno de ellos, sería los New Englad Patriots y Washington Football Team.

Los Patriots estarían buscando un jugador para ocupar esa posición y Ron Rivera, entrenador de los Washington habría pedido a Leonard Fournette para su equipo.

The two teams that immediately jump to mind to land Leonard Fournette: • New England Patriots

• Washington Football Team (According to @jjones9) pic.twitter.com/6Kp4uTkKzy — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) August 31, 2020

“Quiero agradecer a la ciudad y a todos los fanáticos por abrazarme las últimas 3 temporadas.Tienen mi más profundo respeto y aprecio”.

El ex jugador de los Jaguars de Jacksonville aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento por medio de su cuenta de Instagram, en donde afirmó que estaba muy agradecido con los Jaguars por brindarle la oportunidad y cumplirle el sueño de jugar para la NFL. Además, se refirió a sus compañeros con mucho cariño, deseándole siempre lo mejor a cada uno de ellos. Y finalizó diciendo que estaba motivado y preparado para afrontar un nuevo reto y comenzar a trabajar.

“Me gustaría agradecer a la organización de los Jaguars por brindarme la oportunidad de cumplir el sueño de jugar en la NFL. A mis hermanos en el vestuario desde 2017 hasta hoy, todos ustedes son mi familia de por vida. Les deseo a cada lo mejor en sus carreras. Estoy emocionado por lo que vendrá para mí, estoy motivado y listo para ponerme a trabajar. Dios es grande”.