¿Qué dijo la hermana de Cristiano Ronaldo después de la eliminación de Champions?

La hermana de Cristiano Ronaldo es uno de sus grandes defensores en su vida. En los últimos meses, ella ha salido a darle su apoyo en las redes sociales

Elma Aveiro salió con una publicación en su cuenta de Instagram que muestra el amor por su hermano de 35 años.

“Hiciste mejor que ningún otro, un orgullo verte jugar y tu dedicación. Pero infelizmente no puedes hacer todo solo. Puedes pero es imposible,” afirmó Aveiro. Para varios esa parte del mensaje fue un elogio a su hermano, pero también un dardo a los otros integrantes de la Juventus que por lo general hicieron muy poco durante el partido ante el Lyon.

“Tú sabes que el fútbol es así, pero también sabes que hiciste lo mejor que pudiste y continuas siendo el mejor,” finalizó.

Apoyo a su hermano

Ronaldo salió en redes el sábado por la tarde para dar una recapitulación de su temporada en las redes, pero su hermana le dio otro énfasis a todo cuando publicó una captura de pantalla de un artículo que hablaba de la marca que había establecido su hermano con la Juventus, rompiendo una marca de 94 años.

La nueva realidad de Ronaldo

Por otro lado, Juventus comunicó este sábado la destitución del técnico Maurizio Sarri y luego que su primera temporada a cargo concluyó la víspera con la eliminación de la Liga de Campeones. Pese a ganar el título de la Serie A, el DT italiano pagó el precio por la derrota en octavos de final ante Lyon. Después confirmó a Andrea Pirlo como nuevo timonel del club.

Grandes momentos de Cristiano Ronaldo

10 LEGENDARY Moments by Cristiano Ronaldo

De acuerdo con reportes en la prensa previos al anuncio, los potenciales reemplazos está el exjugador de Juventus y técnico actual de Real Madrid, Zinedine Zidane. Otro candidato era el estratega de Lazio Simone Inzaghi, el extécnico de Tottenham y exjugador del Inter de Milán, Mauricio Pochettino. También se especuló un regreso de Massimiliano Allegri.

