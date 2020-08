Fichaje de exjugador culé anunciado de manera insólita

A veces el mundo del fútbol se ven cosas increíbles y e insólitas. En ciertas instancias es por falta de comunicación.

Esto ocurrió el domingo cuando el ex Barcelona, Pedro Rodríguez anuncio su ida del Chelsea después de cinco años.

“Ha sido un placer y un honor. Gracias y buena suerte en el futuro. ¡Vamos Blues!” dijo el jugador en su cuenta de Twitter.

Después de ese anunció la cuenta de la FIFA le quiso desear suerte en su futuro, pero se le “chispoteó” un dato.

“Anuncio” de fichaje de Pedro

👋 A fond farewell to @ChelseaFC from a #WorldCup winner 👏 Plenty of goodwill towards @_Pedro17_ as he begins the next chapter of a glittering career with @ASRomaEN https://t.co/lSHzwO15vQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 9, 2020

“Un gran adios a Chelsea de un campeón del mundo. Mucha suerte a Pedro ya que ahora comienza un nuevo capítulo en su brillante carrera con la Roma,” escribió la cuenta de la FIFA.

Esto causó mucho revuelo en las redes sociales ya que el equipo romano no había hecho el anuncio del fichaje. De todos modos, ya era conocido que el jugador tenía un acuerdo con el equipo italiano.

El último partido del tinerfiño con el cuadro londinense fue la semana pasada en la final de la FA Cup, que terminó perdiendo Chelsea contra Arsenal. Lo que terminó siendo desafortunado para el español fue que terminó lesionado en su hombro izquierdo. De esa lesión terminó siendo operado a principio de semana y ahora se recupera para estar listo para la temporada de la Serie A.

Durante los cinco años el ex Barça anotó 33 goles en 177 partidos jugados. Es ese tramo, el jugador ganó una Liga Premier, una FA Cup y la Europa League en el 2019.

El jugador surgido de La Masía fue una de las opciones que comenzó a ver más tiempo de juego en el 2008-09 para Pep Guardiola en su primera temporada como técnico. Con el paso de esa temporada, Pedro tuvo más protagonismo y fue un jugador clave por la banda para darle más amplitud al ataque culé en una temporada que fue histórica.

Pedro Rodríguez

Ese año Pedro se convirtió en el primer jugador en la historia en anotar goles en seis torneos diferentes para un equipo, ayudando al Barcelona ganar el primero de dos tripletes.

Después de esa actuación ganó un puesto con la selección española para el Mundial de Sudáfrica en el 2010. En ese torneo, Pedro comenzó como recambio de Vicente del Bosque y terminó como titular para los partidos ante Alemania en la semifinal y Holanda en la final que terminó ganando el cuadro ibérico por 1-0.

