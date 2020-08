Equipo español pide la eliminación de los descensos ¿Serán exitosos?

El Espanyol descendió por primera vez en 27 años esta temporada pasada, pero ahora la directiva busca poder mantener su categoría por maneras burocráticas. El cuadro perico terminó la temporada en último lugar con 27 puntos y había sido condenado a la segunda división con cuatro partidos de anticipación al perder el derbi catalán contra el Barcelona

En un comunicado emitido el lunes, el club periquito indicó que quería mantenerse en la primera división tras todo lo ocurrido en las divisiones inferiores del fútbol español.

“El pasado mes de abril, en plena pandemia, todos los clubes decidimos tratar de reanudar la competición para salvar, al menos, gran parte de los ingresos de televisión y evitar así una situación económica extrema, que hubiera provocado la quiebra del sector y la pérdida de muchos puestos de trabajo,” inició el comunicado.

Comunicado del Espanyol

Para el club esto fue un gesto de solidaridad para contribuir a mantener el nivel colectivo e individual de los equipos a nivel financiero.

Los argumentos

El razonamiento que el equipo ha usado como su caballo de guerra en esta disputa es la “desigualdad de condiciones” con la que los equipos han disputado el torneo después de que se reanudó en el mes de junio.

En primer punto hace hincapié en que “la última jornada de LaLiga SmartBank no pudo disputarse de manera unificada por la suspensión del Deportivo de La Coruña – CF Fuenlabrada, lo que ha provocado una situación sin una fácil solución porque puede afectar a terceros equipos”. Sin embargo, el Comité de Competencias confirmó el lunes que estos dos equipos jugarán el miércoles.

El segundo caso fue que la falta de público en los estadios “ha sido un gran perjuicio para todos los clubes, pero, en nuestro caso, esa circunstancia ha sido mucho más notable puesto que jugábamos contra cinco rivales directos en la lucha por la permanencia”.

Finalmente, el club blanquiazul indicó que fue uno de los equipos con más casos de jugadores contagiados del campeonato. “Clubs como el Valencia CF o nosotros mismos nos hemos esforzado por competir con normalidad, pese a haber confirmado que, en las plantillas profesionales, durante los meses de marzo y abril, ha habido un buen número de jugadores infectados por la COVID-19, con las consiguientes afectaciones que deja la enfermedad durante muchas semanas”.

La conclusión

El club terminó indicando que iba a hacer todo lo posible por ver cómo se revierte esa decisión y fue muy claro en establecer su posición.

Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los condicionantes que se han dado desde el retorno a la competición y ante los hechos acontecidos en los últimos días en los que varios clubes han elevado su voz por la injusticia y la falta de soluciones que se están produciendo, el RCD Espanyol defiende la eliminación de los descensos esta temporada en las competiciones tuteladas por LaLiga, tal y como ha sucedido en todas aquellas organizadas por la RFEF. La posible pérdida de ingresos que implicaría una decisión de esta envergadura puede compensarse con la ayuda de todos con diferentes fórmulas que evitarían el perjuicio económico de los participantes implicados; una de las máximas preocupaciones y argumentos que ha esgrimido, hasta ahora, la patronal.

Entre todo lo que ha dicho el Espanyol, cabe recordar que dicha entidad estuvo de acuerdo con las condiciones impuestas, pero lo que argumenta que esta igualdad de condiciones no fue establecido en la duración del torneo.