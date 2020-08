Dennis Rodman sobre sus fiestas en la NBA: “Terminé en el hospital”

Dennis Rodman uno de los jugadores más polémicos y controversiales que tuvo la NBA tras su paso por los Chicago Bulls, dio detalles de lo que fueron sus fiestas sexuales durante sus años como basquetbolista. Tras un nuevo episodio de “The Last Dance” documental que trata sobre la última temporada que vivió Michael Jordan con los Bulls, el turno fue ahora para su ex compañero: Rodman, quien una semana después de estrenarse el capítulo, no tuvo ningún reparo en hablar sobre su vida íntima afirmando que tenía una ‘adicción al sexo’ y que tuvo relaciones sexuales con más de 2.000 mujeres. Además, afirmó que, en varias noches de locura, ‘terminó en el hospital’.

El norteamericano revivió varias anécdotas sobre su vida privada, una de ellas con su novia de aquel entonces, Carmen Electra, con quien tuvo relaciones sexuales en todas las instalaciones del Berto Center. “Un día que el equipo tenía el ída libre, tuve relaciones sexuales en todas y cada una de las habitaciones, en la sala de pesas, en la cancha de entrenamiento, en la sala de recuperación… era una locura”. Detalló el cinco veces ganador de la NBA.

“Me rompí el pene hasta en tres ocasiones”

A pesar de su adicción a tener relaciones sexuales, no todas sus experiencias han sido tan placenteras o han resultado con un final ‘feliz’ como imaginaríamos. Rodman contó que uno de los primeros accidentes ocurrió en un barco. “Estaba en una fiesta con mi novia y acabamos en una cama dentro del barco. A ella le encantaba tener sexo e intentar cosas nuevas. Me dijo que corriera y saltara sobre ella. Así que yo corrí y salté. Y literalmente me rompí el pene. Había sangre por todas partes. Ella se puso a gritar y yo traté de calmarla diciéndole: ‘Me he roto el pene'”.

El segundo de los accidentes pasó cuando era jugar de los Detroit Pistons. “Jugabamos contra los Rockets y una mujer tomó un avión para verme. Cenamos juntos y luego vi que dejó unos libros sobre la mesa. Me dijo que los libros enseñaban 10 maneras de satisfacer a un hombre, así que nos pusimos a practicarlo, hasta que me dio un golpe con su trasero y mi amigo se rompió. Había sangre por todos lados y no pudimos terminar”, comentó Rodman en entrevista con Party Legends Viceland.

Por último, su tercer accidente sexual ocurrió en Nueva York con una enfermera en una habitación de hotel. Mientras tenia sexo con la chica, se volvió a fracturar. “Me llevaron al hospital, la enfermera trajo médicos para que me vieran. Al final tenía ocho médicos a mi alrededor. Me diagnosticaron una contusión de pene”. Dijo el ‘Gusano’.