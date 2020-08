Cavani comienza su nueva etapa y habla del PSG ¿qué dijo?

Comienza un nuevo capítulo para en la carrera de Edinson Cavani. El jugador llegó a Portugal para oficializar su fichaje al Benfica. El salteño se mantuvo en su ciudad natal durante la cuarentena y nunca se reintegró al PSG aunque ahora está en semifinales por primera vez en 25 años y con la posibilidad de llegar a la final por primera vez en su historia.

El uruguayo decidió no renovar o extender su estadía con el cuadro parisino aunque tenía la posibilidad de conseguir el único trofeo pendiente son ellos.

El domingo se encontró con los medios charrúas antes de bordar el avión rumbo a Lisboa desde el Aeropuerto de Carrasco en Montevideo. En ese momento se le preguntó sobre los últimos momentos con el vigente campeón francés y la manera que lo trataron especialmente en el 50 aniversario del equipo.

Cavani fue muy contundente y a la vez agradecido con sus palabras: “Fue una etapa muy linda. Fueron siete años increíbles. Es normal que a uno le moleste (la foto), pero ahí es cuando uno se da cuenta cómo se manejan. Esto hace parte de la vida. Son chocantes, pero son cosas que pasan. A otra cosa.”

El máximo artillero de la historia del PSG recibió una cachetada terrible por parte del club francés al ser excluido de una imagen oficial que tenía a los grandes jugadores del club parisino como Ronaldinho, Raí, Carlos Bianchi, Pauleta, Dominique Rocheteau, Zlatan Ibrahimovic y a Neymar. Cavani, quien durante sus siete temporadas en París anotó 201 goles, quedó afuera del equipo ante la llegada del argentino Mauro Icardi.

Cavani en el aeropuerto

Cavani siempre tuvo que luchar con el menosprecio de algunos compañeros como Ibrahimovic y después Neymar, pero aún así siguió encaminado escribir su nombre en la historia de ese club.

Ahora el ex Napoli y Palermo busca escribir un nuevo capítulo a sus 33 años con el nuevo proyecto de Jorge Jesus en el Benfica. Se espera que sea presentado por el equipo lusitano el martes o miércoles a más tardar.

El Benfica espera revertir su nivel después de una campaña en la que el equipo quedó eliminado de Champions en la fase de grupos, fuera de la Europa League y también perdió la pulseada por el título doméstico contra el Porto. Después perdió la final de la Copa de Portugal contra su eterno rival que jugó con un jugador menos, forzando la destitución del técnico Bruno Lage.

Cavani sería el fichaje estelar de este Benfica que una vez más quiere ser protagonista, no solamente en su país, pero a nivel europeo también.