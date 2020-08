Butler se rebela y no le importa la decisión de la NBA

Jimmy Butler vivió una situación extraña en la previa del último partido de Miami Heat este sábado. Previo a la victoria del Miami Heat en su debut en la burbuja ante los Denver Nuggets por 125-105. Pero el equipo se destacó por lo ocurrido antes del partido.

Antes de enfrentar a Denver Nuggets, Butler presentó una playera con el 22 en sus espaldas. La camiseta no tenía ni su apellido o algún mensaje a elección que fueron aprobados, el jugador de los Heat optó por dejar el espacio vacío, algo que nunca antes se había presentado en la burbuja de Orlando. Esto y lo hecho por Meyers Leonard, quien estuvo de pie durante el himno, causó mucho revuelo en redes sociales y fue tema de conversa de los medios pospartido

Desde el comienzo de este torneo, la NBA autorizó a los jugadores a utilizar playeras con distintas frases en sus espaldas, reemplazando a los habituales apellidos. Sin embargo, Butler quería algo distinto que no fue aprobado por los dirigentes de la liga.

Jimmy Butler stepped onto the court wearing a jersey with no name on the back. The refs made him switch to one with a name plate before tipping off.

La decisión del jugador de 31 años fue equivocada, pues hicieron que se cambie de playera por otra en la cual se encuentre su apellido o algún mensaje. No lo dejaron presentarse al partido ante los Nuggets con el espacio vacío. Tal fue la situación, que se demoró el comienzo del partido hasta que el jugador del Heat se cambiara a una camiseta que estaba acorde. Ante esto, el jugador dialogó con la prensa y envió un mensaje a la NBA que no gustará.

Jimmy Butler says he doesn't know exactly why he was asked to change his jersey before tipoff and adds "I don't care" about the league's explanation. Butler said he relented "for my teammates" and described it as "to be determined" if he tries to play in a blank jersey again

