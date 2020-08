El Barça pudo fichar a Alphonso Davies

Alphonso Davies es el nombre que le está dando la vuelta al mundo del fútbol. El jugador canadiense de tan solo 19 años fue una de las figuras del Bayern Múnich en la goleada 2-8 ante el FC Barcelona. Equipo que se encuentra en la semifinal de la Champions League y se perfila a ser el próximo campeón de Europa.

En el partido de cuartos de final frente a los españoles, el lateral canadiense brindó un espectáculo futbolístico durante 84 minutos de partido. El futbolista fue una completa maquina por el costado izquierdo de la cancha, su rapidez, largos recorridos, potencia, velocidad y su sobre todo su genialidad en la asistencia a Kimmich en el quinto gol del Bayern, con un brutal desborde, dejando en el camino a Arturo Vidal, Leo Messi y Nelson Semedo.

You 8-2 see Alphonso Davies dribble past Messi, Vidal and Semedo 😂😂😂 pic.twitter.com/GbM6eM8lz7

— τ-καy✪ (@TKay1z) August 14, 2020