¿Por qué Arthur Melo no juega en el Champions League?

Aunque no lo creas Athur Melo regresa a Barcelona, pero no jugará en el Champions League, según reportan los medios. Lo cierto es que el comportamiento del centrocampista brasileño de 23 años a sorprendido a muchos cuando este decidió no formar parte del entrenamiento o hacerse le prueba de COVID-19.

Todo empezó cuando Arthur aprovechó unos días de descanso tras La Liga para viajar a su tierra natal e informó al Barça que no volvería a la Champions. Por si fuera poco, el brasileño ya no tiene intención de jugar en el Barça.

Quique Setién no ha utilizado a Arthur en ningún partido

Quique Setién no ha utilizado a Arthur en ningún partido desde que se anunció el contrato del jugador con la Juventus. Fue visto por última vez en las gradas bostezando durante un partido, tras lo cual le dijo al técnico que tenía una lesión en el pie y que no podía entrenar. Tampoco estuvo en la convocatoria para el último partido liguero y, posteriormente, los jugadores tuvieron seis días libres. El brasileño se fue a Ibiza, pero luego, en lugar de regresar a Barcelona, ​​se fue a Brasil.

Arthur se siente que no lo toman en cuenta en el equipo

Tras el comportamiento rebelde de Arthur, el club advierte que lo castigarán severamente si no cumple con su contrato, según Barca Blaugranes. Arthur aparentemente quiere ser relevado de sus funciones, porque dice que el entrenador simplemente no cuenta con él. Según los informes, el brasileño sostiene que fue expulsado por el club y no puede entender por qué pasó de ser titular del partido antes de que se anunciara su fichaje por la Juventus, a no ser elegido nunca más después.

Arthur no quiere volver a jugar con el Barça

El Barça anunció la apertura de un expediente al futbolista, según Marca.com. Lo que posiblemente recibiría una sanción económica.

Por su parte, Arthur no ha cambiado de postura. El brasileño asegura que no quiere volver a jugar con el Barça y su regreso a la Ciudad Condal es sólo para intentar desatascar las negociaciones de la rescisión de su contrato. El medio deportista informa que “el brasileño se siente maltratado por el Barcelona por la manera en que se gestionó su salida a la Juventus para poder cuadrar las cuentas del club. Desde entonces, su relación con Quique Setién ha sido nula. No ha disputado ni un minuto desde que se certificó su fichaje por la Juve, que no tendrá vigencia hasta que acabe el presente curso”.

Arthur tiene acuerdo acuerdo con la Juventus por un valor de 97 millones de dólares

Arthur acordó unirse a la Juventus al final de la temporada en un acuerdo por valor de 82 millones de euros (74 millones de libras esterlinas / 97 millones de dólares), según Goal.com.