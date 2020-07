Pelea UFC en peligro: un luchador dio positivo por COVID-19: ¿quién?

El coronavirus ha afectado otra pelea por el título de la UFC. El peso mosca número 1 del ranking, Deiveson Figueiredo, quien está programado para pelear contra el puesto número 2, Joseph Benavidez, por el título de peso mosca vacante, el próximo 18 de julio, ha dado positivo por COVID-19. Con este nuevo dato, su pelea por el título está en peligro.

El manejador de Figueiredo, Wallid Ismail, confirmó a ESPN que el luchador de peso mosca dio positivo por el coronavirus el viernes en Brasil. La pelea por el título entre los pesos mosca aún no está oficialmente cerrada, Ismail le dijo a ESPN, ya que Figueiredo tendrá otra prueba de COVID-19 el sábado, para confirmar el resultado positivo. El resultado de la segunda prueba debe conocerse el domingo.

Según el citado medio, el equipo de Figueiredo cree que el resultado positivo de la prueba del brasileño es falso. Figueiredo ya luchó contra el COVID-19 en mayo, y no creen que el brasileño pueda volver a contraerlo.

UFC Norfolk: Deiveson Figueiredo – God of WarDeiveson Figueiredo faces Joesph Benavidez for the vacant UFC flyweight title in the main event of Fight Night Norfolk on Saturday night. Subscribe to get all the latest UFC content: http://bit.ly/2uJRzRR Experience UFC live with UFC FIGHT PASS, the digital subscription service of the UFC. Visit https://ufcfightpass.com/ To order UFC Pay-Per-Views on ESPN+, visit https://bit.ly/2vNIBE8 (U.S. only) To order UFC Pay-Per-Views, visit http://welcome.ufcfightpass.com/#PPV (Non U.S.) Connect with UFC online and on Social: Website: http://www.ufc.com Twitter: http://www.twitter.com/ufc Facebook: http://www.facebook.com/ufc Instagram: http://www.instagram.com/ufc Snapchat: UFC Periscope: http://Periscope.tv/ufc Connect with UFC FIGHT PASS on Social: Twitter: http://www.twitter.com/ufcfightpass Facebook: http://www.facebook.com/ufcfightpass Instagram: http://www.instagram.com/ufcfightpass 2020-02-27T01:08:49Z

Ismail le dijo a ESPN: “Deiveson dio positivo hace dos meses. No hay forma de que vuelva a dar positivo. Nuestra posición es que es un falso positivo. Estamos esperando [la] segunda prueba para demostrar que está libre y que puede volar normalmente para pelear”.

El viernes por la noche, se suponía que Figueiredo se subiría a un avión para volar a Abu Dhabi.

UFC Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez 2, es la tercera carta de pelea de la promoción que tendrá lugar en Yas Island. Debido a la prueba positiva, Figueiredo no pudo abordar el vuelo.

Si la segunda prueba de Figueiredo resulta positiva, lo más probable es que sea retirado de la tarjeta. Es decir, adiós a la pelea.

VideoVideo related to pelea ufc en peligro: un luchador dio positivo por covid-19: ¿quién? 2020-07-11T03:52:12-04:00

La UFC puede igualar a Benavidez con otro peso mosca. Hay otros dos pesos moscas de alto rango que luchan en la tarjeta, el No. 4 clasificado, Alexandre Pantoja y el No. 7 clasificado, Askar Askarov. Uno de los hombres podría ser elevado a la posición del evento principal contra Benavidez, con Pantoja como la opción más probable, ya que está clasificado más alto que Askarov.

Si Figueiredo da negativo para el coronavirus, podría volar a Abu Dhabi el domingo por la noche para competir contra Benavidez, dijo Ismail a ESPN.

Figueiredo y Benavidez pelearon en febrero y el brasileño ganó por nocaut técnico en la segunda ronda

Esta no es la primera vez que Figueiredo y Benavidez tienen programado pelear por el título vacante de peso mosca. Ambos hombres estaban listos para competir por el campeonato el 29 de febrero, sin embargo, Figueiredo perdió peso. La pelea continuó, pero Figueiredo no era elegible para ganar el título.

Sigue UFC AhoraMismo en Facebook

La pelea fue un asunto emocionante con un final abrupto. Los dos luchadores chocaron cabezas durante el segundo round, y después de que Figueiredo conectó algunos golpes poderosos, la pelea terminó. Aunque Figueiredo ganó la pelea por TKO, la UFC decidió reservar la revancha con el cinturón en la línea.



UFC Fight Night: Figueiredo vs. Benavidez Tarjeta de pelea

Mira la tarjeta de peleas completa del 18 de julio a continuación:

Tarjeta principal:

Combate de peso mosca: Deiveson Figueiredo contra Joseph Benavidez

Combate de peso medio: Jack Hermansson vs. Kelvin Gastelum

Combate ligero: Marc Diakiese vs. Rafael Fiziev

Combate de peso mosca femenino: Ariane Lipski vs. Luana Carolina

Combate de peso mosca: Alexandre Pantoja vs. Askar Askarov

Tarjeta Preliminar:

Combate de peso semipesado: Khadis Ibragimov contra Roman Dolidze

Combate de peso capturado (150 lb): Grant Dawson vs.Nad Narimani

Combate ligero: Joseph Duffy vs.Joel Álvarez

Combate de peso gallo: Brett Johns contra Montel Jackson

Combate de peso mosca: Malcolm Gordon vs.Amir Albazi

Combate ligero: Davi Ramos vs. Arman Tsarukyan

Combate de peso pesado: Sergey Spivak vs.Carlos Felipe

Esta es la versión original de Heavy.com