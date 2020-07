Murió Stanley ‘Sticks’ Robinson: ¿cómo murió el jugador estrella de UConn?

Stanley “Sticks” Robinson, conocido por su tiempo jugando baloncesto universitario para los Huskies de la UConn entre 2006 y 2010, murió a la edad de 32 años. Hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

El equipo de baloncesto masculino de la Universidad de Connecticut dijo en un comunicado el 22 de julio: “La familia de baloncesto de UConn lamenta la pérdida de un gran jugador y una persona aún mejor, Stanley” Sticks “Robinson. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Stanley en este momento difícil. Descansa en paz, Sticks”.

Robinson se graduó de Huffman High School en su natal Birmingham, Alabama.

Una exalumna de Huffman High School rindió homenaje a Robinson en Facebook, escribiendo: “Eres un ícono… eres Huffman Basketball”.

El entrenador asistente de baloncesto de la Universidad de Tennessee, Kim English, también rindió homenaje a Robinson en Twitter.

“Guau. Descansa en paz Sticks. Que gran jugador. En el Elite 8 2009, estábamos ocupados preparándonos para Hasheem Thabeet y su defensa. Stanley Robinson (y un estudiante de primer año llamado Kemba Walker) hicieron la mayor diferencia en el juego. Descansa, Stanley”, comentó English en la red social.

Durante su carrera profesional, Robinson jugó en Chile, Islandia y República Dominicana, también.

En 2010, Robinson fue seleccionado por el Orlando Magic como la selección número 59 en general. Robinson fue liberado por el Magic después del final del campo de entrenamiento del equipo en octubre de 2010.

Durante la temporada 2011-12, Robinson jugó con Iowa Energy de la NBA Development League. A partir de ahí, Robinson se unió a los Moncton Miracles de la Liga Nacional de Baloncesto de Canadá en octubre de 2013.

Robinson permaneció en Canadá hasta septiembre de 2015 cuando se mudó a Sudamérica para jugar en el Leones de Quilpie de Chile. Robinson pasó dos años en Chile antes de unirse al Keflavik de Islandia en noviembre de 2017. El jugador dejó el equipo en enero de 2018.



Robinson luego regresó a Chile para jugar en el CEB Puerto Montt y luego en el Español de Talca. Más recientemente, Robinson figuraba como jugador de CDU Concepcion en Chile para la temporada 2019/20. Durante su carrera, Robinson también pasó un tiempo jugando en República Dominicana y Uruguay. En 2016, la liga dominicana nombró a Robinson como MVP.

El perfil de Robinson en el sitio web de su agencia de gestión lo describe como “herido” durante su tiempo jugando en la liga D de la NBA.

El mismo perfil dice que Robinson era una “bestia debajo de la publicación, pero tampoco se puede dejar abierto desde el rango medio y fuera”. El perfil termina diciendo: “Tiene una gran personalidad dentro y fuera de la cancha de baloncesto. Está abierto a aprender y mejorar sus habilidades durante su carrera, y listo para competir en un alto nivel de baloncesto”.

