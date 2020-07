¿Rugirá el ‘Tigre’ Falcao en la MLS?

Radamel Falcao Garcia ha sido noticia en los últimos días debido a unas declaraciones del entorno de su actual equipo el Galatasaray de Turquía, en donde se criticaba tajantemente el fichaje por el colombiano, calificándolo como un “completo escándalo”. Las palabras fueron de Nedret Yayla, miembro del comité del equipo, quien aseguró que “estamos pagando 5.5 millones de euros y cuando llegó no podía jugar Champions, ni podía jugar la Liga. Tenemos que preguntar quién transfirió a este jugador”. Fueron las contundentes palabras del directivo en el consejo ordinario celebrado por el club turco.

Para nadie es un secreto que desde aquella lesión del 22 de enero de 2014 – la misma que le impidió al ‘Tigre’ jugar el mundial de Brasil del mismo año – la carrera futbolística de Falcao no volvió a ser la misma y de jugar en el AS Mónaco en Francia, terminó en Estambul.

La presentación de Radamel en el Türk Telecom Arena en septiembre de 2019, causó gran ‘revuelo’ en la hinchada del Galatasaray, los aficionados estaban llenos de euforia por la incorporación del colombiano e hicieron de ese día una verdadera celebración, como ya es muy propia de ellos. Por ese motivo, Falcao debía retribuir ese cariño en el terreno de juego. Pero, las lesiones se interpusieron en el camino del cafetero, quien solo pudo disputar 16 partidos de Liga y anotar 10 goles. Dejando a su equipo en la sexta posición de la competición local con 56 puntos y por fuera de torneos internacionales.

Esta inconformidad por parte del Galatasaray sería lo que generaría la salida inmediata del jugador, y uno de los equipos con el que han relacionado fuertemente a Radamel Falcao es con el Inter Miami de David Beckham, equipo de la Major League Soccer que estaría en la búsqueda de un jugador que les pueda brindar mayor visibilidad y que tenga potencia de gol.

Las probabilidades de que este fichaje se haga una realidad son altas. De acuerdo al portal Transfermarkt la ficha del jugador ronda un precio de 4,8 millones de euros, cantidad considerable para el club. Otra razón, sería que el Inter de Miami tienen aún la posibilidad de inscribir un jugador ya que tiene una carta de jugador franquicia para el mercado de verano. Y, por último, los hinchas del equipo han expresado su aceptación a la posible llegada del colombiano. La cuenta Miamidiario, publicó unas fotografías en donde a las afueras del club, varios fanáticos se acercaron a pedir la incorporación del ‘Tigre’.

