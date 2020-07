Romero: “Me molesta la comparación con Messi”

Luka Romero viene de una temporada en la que hizo historia en el fútbol español. El jugador debutó al cumplir los 15 años contra el Real Madrid y desde ese momento comenzó a ser un nombre reconocido a nivel mundial. El futuro es algo más que promisorio, a pesar de que el equipo perdió la categoría y deberá disputar la segunda división durante la temporada 2020/21

En entrevista que le concedió a Fox Sports Argentina, Romero demostró que quiere jugar el seleccionado argentino. A la vez, también mencionó que tampoco ha descartado del todo la opciones de jugar para México o España a nivel mayor si la oportunidad surge.

“Tengo las tres nacionalidades pero si me siguen queriendo y si es posible, seguiré jugando para Argentina”. Romero ha sido integrante del seleccionado argentino a nivel internacional. Disputó a principio de año el Sudamericano sub 15 en Paraguay. En ese certamen el joven nacido Ciudad de Durango, México anotó en dos ocasiones y fue una de las figuras del equipo dirigido por Pablo César Aimar, quien también maneja a las selecciones sub-17 y es colaborador con el equipo mayor albiceleste.

Indicó que se sintió muy cómodo jugando con el cuadro argentino y que ha visto de vez en cuando en Mallorca al técnico albiceleste Lionel Scaloni.

Romero sobre Scaloni

#90MinutosFOX. Muy buena la nota con Luka Romero , un poco de frescura entre tanta malaria Muy piola para contestar , ahí se ve ve la mano del papa ,ex jugador ( Quilmes y Mejico), lo preparó bien para la charla Habrá que seguirlo en Mallorca pic.twitter.com/yrr9fTfKRc — jJose Luis Francos (@FrancosJjose) July 27, 2020

Romero también se recordó y mencionó un momento en el cual compartió con el exlateral del Barcelona, Dani Alves. Dijo que comenzó a jugar en la playa con Alves y sus amigos y después lo invitaron a comer.

También había admitido que hasta ahora, Romero no ha tenido la oportunidad de conocer a Leo Messi, pero sí fue a verlo jugar en la cancha.

Romero hablando sobre Dani Alves

EL DÍA QUE DANI ALVES INVITÓ A JUGAR EN LA PLAYA A UN PEQUEÑO LUKA ROMERO#90MinutosFOX – El argentino sorprendió al lateral del Sao Paulo hace unos años por su habilidad con la pelota. pic.twitter.com/386wZyV93V — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 27, 2020

En la entrevista, el joven mencionó que no le gusta mucho ser llamado “El Messi Mexicano” . El futbolista de Mallorca lo conocen como tal y afirmó que no está cómodo con ese apodo: “Si, me molesta porque Messi solo hay uno y yo quiero hacerme un nombre en el fútbol como Luka Romero”.

Respecto de la comparación que los medios le han hecho con Leo Messi, Luka, que vivió tres años en Argentina y ya dijo que le gustaría algún día jugar en Quilmes porque ahí fue donde jugó su padre cuando era jugador.

Después de los siete minutos jugados en el partido ante el Madrid, el joven zurdo no volvió a jugar con el cuadro bermellón.