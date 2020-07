Roc Nation crea sociedad con equipo italiano

Las buenas noticias siguen para el equipo rossonero. Dos victorias consecutivas ante los punteros de la Serie A y su rumbo en busca de puestos europeos está una vez más yendo por buen camino.

Fuera de la cancha, parece que ya toman decisiones que les puede ayudar regresar a la cima del fútbol mundial. El jueves se anunció que el Milan y la compañía Roc Nation han creado una sociedad importante para ayudar al club con su imagen a nivel mundial.

Welcome to the Family 🙌 #MilanNation @RocNation pic.twitter.com/Kjf699WU2B

— AC Milan (@acmilan) July 9, 2020