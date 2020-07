¿Conor McGregor ya tiene rival para su retorno?

Después de una excitante noche de combates, la UFC 251 finalizó con el rey del peso welter defendiendo su trono. Kamaru “La Pesadilla Nigeriana” derrotó a Jorge “Gamebred” Masvidal en el evento principal el sábado noche por decisión unánime.

En la próxima lucha Usman se verá las caras con el número 1 del ránking Gilbert Burns, el hombre que tenía que competir contra Usman en el UFC 251 hasta que resultó positivo por coronavirus. No obstante, un luchador nos puede sorprender aún a todos. La superestrella de la UFC Conor “Notorious” McGregor se retiró de la MMA en junio, pero se cree que McGregor puede volver a competir.

Con la victoria de Usman contra cuatro de los cinco mejores clasificados del peso welter, McGregor quizás ve esto como una oportunidad para conseguir el título. Aunque sólo lleva un balance de 2-1 en el peso welter, “Notorious” es conocido por ser un luchador que consigue lo que se propone, y ahora lo que quiere hacer es historia. Y cuando McGregor lucha, los ránkings no importan.

Si McGregor lucha contra Usman, tendría la oportunidad de ganar su tercer título de UFC en tres clasificaciones de peso diferentes. Ningún luchador ha conseguido nunca este hito, y esto sería un récord histórico para el irlandés.

Pese a que el presidente de la UFC Dana White está interesado en promover un combate entre el ganador de la lucha entre Khabib “The Eagle” Nurmagomedov y el campeón interino Justin “The Highlight” Gaethje, no hay ninguna garantía que este combate llegue a disputarse. El padre de Khabib, que también era su entrenador, Abdulmanap Nurmagomedov, falleció a principios de mes y no está claro que el campeón de peso ligero esté preparado para volver al octágono.

La división de peso ligero está muy igualada en estos momentos. McGregor está situado el número 4 del ránking y tiene en su mano el poder hacer historia. Los fans creen que McGregor retará a Usman en el futuro próximo. Y si lo hace, la UFC le dará al irlandés lo que quiere.

Si “Notorious” se encuentra en el octágono con “La Pesadilla Nigeriana”, será claramente el menos favorito para ganar. Pese a que McGregor tiene un golpeo superior, la presión que ejerce Usman y su buen wrestling quizás serán demasiado para el irlandés.

Igual que hizo Usman contra Masvidal, él intentará superar a “Notorious” con su wrestling de crack mundial. Sin embargo, nunca hay que menospreciar a McGregor, ya que seguro que plantará cara.

En enero, antes de su combate contra Donald Cerrone en la UFC 246, McGregor se imaginaba un combate con Usman. En una entrevista en The Mac Life, “Notorious” dijo: “Me gusta el cinturón de peso welter. Me gusta cómo luce Kamaru Usman”

Después de la entrevista, Usman respondió a McGregor. “La Pesadilla Nigeriana” tuiteó: “Colega, por favor simplemente ven aquí y agarra tu L de cowboy. No sueñes con este título porque este sueño se puede convertir rápidamente en una Pesadilla.”

My man @TheNotoriousMMA please just go in there and take your L from cowboy. Don’t even dream of this WW strap because that dream can turn into an Nightmare fast.

— KAMARU USMAN (@USMAN84kg) January 4, 2020