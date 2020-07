¿Rey Mysterio perdió un ojo en violenta pelea de la WWE?: ¿cómo está el luchador?

Este fin de semana significaba un momento importante en la carrera del luchador Rey Mysterio, pero las cosas no resultaron como esperaba y sufrió un terrible accidente en el ring que presuntamente lo dejó muy afectado.

El peleador mexicoamericano, cuyo nombre de pila es Óscar Gutiérrez Rubio, se enfrentó el domingo al luchador Seth Rollins, en el combate de “Pay per view” “Extreme Rules: Horror Show”, que terminó luego de que perdiera uno de sus ojos por cuenta de un brutal ataque de su contendor.

En las imágenes del impresionante momento, se observa al latino en el piso, mientras Rollins estrella su ojo contra la esquina de un escalón de metal. Acto seguido, se oyen los gritos del luchador, pidiendo que trajeran un doctor y agarrándose el ojo derecho con mucho dolor, mientras su rival, impresionado, se fue a una esquina incluso mostrando malestar físico por lo ocurrido.

Aquí te presentamos el video del momento, pero advertimos que las imágenes pueden resultar perturbadoras

La publicidad de la pelea entre el luchador de Chula Vista, California y el “Mesías” anticipaba que el combate sería ganado por quien saliera de él sin perder un ojo, ya que el título de la pelea era “ojo por ojo”

Los videos que empezaron a circular del impresionante momento, causaron mucha consternación en redes sociales, que criticaron que ese tipo de eventos se transmitan, debido a la elevada dósis de violencia que representa. Además, muchos señalaron que la WWE (World Wrestling Entertainment), debería modificar su contenido, ya que menores y adolescentes tienen acceso a ese contenido.

A pesar de las dramáticas imágenes, y que el equipo de trabajo de Rey Misterio informó que tras ser trasladado al hospital su ojo pudiera recuperarse, comenzaron a circular varias teorías e hipótesis del hecho, manifestando que era probable que el peleador no hubiese perdido un ojo real, sino que se trató de un truco para ponerle mas sadismo al evento.

El diario Los Angeles Times, puso en duda que el mexicoamericano hubiera sufrido daño real en su ojo e insinuó que el ojo que supuestamente vieron algunos de los seguidores de la pelea, saliéndose un poco del rostró del peleador, sería un ojo de utilería.

“Ellos solo mostraron un corto imagen del ojo, el cual no lucía tan real y luego hicieron un corte de las imágenes hacia Rollin, quien estaba a unos cuantos pies de allí vomitando”, aseguró el citado diario, aunque otros medios dieron credibilidad a que el peleador terminó el encuentro con el ojo herido.

Para Mysterio esta pelea era la revancha contra Rollins, y ahora la fanaticada está pidiendo saber la verdad sobre el incidente del ojo, esperando que en realidad no lo haya perdido.

Hasta el momento el luchador tampoco se ha pronunciado en sus redes sociales sobre lo ocurrido.